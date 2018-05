Van olyan kamionos, aki csak évente négyszer látja a családját

A családtól távol töltött idő, az olykor stresszes és sokszor kemény fizikai munka miatt vannak, akiknek nem túl vonzó a kamionos életmód. Azonban a vezetés élménye, a gépek lenyűgöző ereje, a végtelen szabadság érzete, a különböző kultúrákkal és emberekkel való találkozás lehetősége pozitív motiváció lehet azok számára, akik keresik a kihívásokat, szeretik a változatosságot és kevésbé kedvelik a kötöttségeket. A FIA Kamion Európa-bajnokság és Fesztivál szervezői 450 kamionos megkérdezésével jártak utána annak, mennyire lehet vonzó ez az életforma.

Karrierválasztás előtt vagy pályaváltás miatt sokan keresünk olyan szakmát, amiben igazán jól érezzük magunkat, összeegyeztethető a magánélettel és anyagilag is megfelel az igényeinknek. A FIA Kamion Európa-bajnokság és Fesztivál szervezői 450 kamionos megkérdezésével arra szerettek volna választ kapni, hogy hogyan értékelik életmódjukat az utak királyainak vezetői, és hogy vajon a pályakezdők vagy újrakezdők számára vonzó lehet-e a kamionos életstílus.

A többségében férfi válaszadók 30 százaléka több mint 15 éve, 15 százaléka 10-15 éve, 21,6 százaléka 5-10 éve, egyharmaduk pedig kevesebb mint 5 éve rója az utakat.

A kérdőívet kitöltők 70 százaléka kedveli ezt az életformát, mintegy felük nem is változtatna rajta. Azok közül, akiknek kedvére van a kamionozás, 78 százalék párkapcsolatban él vagy házas, 63,5 százaléknak pedig gyermeke is van.

Néhányan még azt is megosztották válaszukban, hogy gyakran párjukat is magukkal viszik, akik nemcsak jó társaságot jelentenek, de számos közösen gyűjtött ország- és világjáró élmény részeseivé is válnak. Ez leginkább azoknál jöhet szóba, akik hosszabb utakra indulnak.

A megkérdezettek többsége hetente többször látja a családját, de volt olyan is, aki csak évente négy alkalommal.

A kutatásban résztvevők fele az életforma iránti vonzódást jelölte meg a legfőbb oknak, amiért ezt a hivatást választotta, 15 százalékuk valamilyen családi mintát követ, és csupán 10 százaléknál volt meghatározó a kényszer vagy a viszonylagosan jó kereseti lehetőség.

A kutatás rákérdezett a kamionosok egészségügyi helyzetére és az esetleges problémák kiváltó okaira is. Érdekes módon, a válaszadók csupán 9 százaléka jelezte, hogy az elmúlt két évben volt valamilyen, az életmódjából fakadó betegsége. A válaszadók negyede sportol valamit rendszeresen, illetve odafigyel az egészséges táplálkozásra, de nagy arányban vannak azok a sofőrök is, akik a korlátozott lehetőségek ellenére is szeretnének ügyelni egészségükre.

A felmérés szerint a sofőrök csak kevesebb mint egyharmada nem kedveli az életmódját, és ebből 60,7% gondolja stresszesnek is, így nem meglepő, hogy a legtöbben szívesen változtatnának rajta, ha lehetőségük adódna rá.

Az életmódjuk értékelésében jelentős szerepet játszik az, hogy mennyi időt tudnak a szeretteikkel együtt tölteni, valamint, hogy mennyi idejük jut pihenésre. Azok válaszoltak inkább borúlátóbban a kérdésekre, akik ritkábban látják a hozzátartozóikat, vagy kevesebb lehetőségük van pihenésre, sportolásra, és ebből eredően nagyobb a kockázata az egészségügyi problémáknak.

A FIA Kamion Európa-bajnokság és Fesztivál szervezői rendkívül elkötelezettek abban, hogy megismertessék a szakmát a pályaválasztás előtt állókkal, valamint a potenciális sofőrökkel, továbbá, hogy felhívják a figyelmet az abban rejlő lehetőségekre. Őry Tamás, a szervező cég ügyvezetője kiemelte, hogy a kamionos életmód rengeteg szépséget rejt magában, és azon vannak, hogy a hiedelmekből fakadó tévhiteket eloszlassák, megmutassák a nagyközönségnek, mit is kínálhat ez a hivatás, és milyen kompetenciákat igényel. Az EB számos családi program mellett erre is lehetőséget kínál.

Kiemelt kép: MTI / Komka Péter