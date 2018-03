Döntöttek a brit áruházláncok: nem adnak el energiaitalt gyerekeknek

Jamie Oliver is üdvözölte a döntést.

Bár törvény erre nem kötelezi őket, Nagy-Britanniában több áruházlánc, köztük a Tesco, az Aldi és a Lidl is megállapodtak arról, hogy nem adnak el energiaitalt 16 éven aluliaknak. A korlátozás azokra a termékekre vonatkozik, amelyek literenként több mint 150 milligramm koffeint tartalmaznak.

A kiskereskedők azután léptek, hogy kampány indult az energiaitalok teljes betiltásáért, még Theresa May miniszterelnököt is arra kérte egy parlamenti képviselő, Maria Caulfield, hogy fontolja meg a lépést. A #NotForChildren kampány élén Jamie Oliver állt, aki üdvözölte az üzletláncok önkéntes döntését.

Az egyik brit pedagógus-szakszervezet, a NASUWT ugyancsak szorgalmazta, hogy ne lehessen gyerekeknek energiaitalt eladni, és az iskolákban is tiltsák be a magas koffeintartalmú termékek árusítását. A szakszervezet főtitkára azt mondta, az energiaitalok magas koffein- és cukortartalma a gyerekek viselkedésére is hatással van, ami súlyos figyelemzavarban nyilvánul meg. (BBC)