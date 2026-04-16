Puszta kézzel fegyverzett le egy iskolai vérengzésre készülő volt diákot egy oklahomai igazgató – videó

Egy amerikai iskola igazgatója puszta kézzel állított meg egy fegyveres volt diákot, aki a hatóságok szerint tömeges vérengzésre készült az intézményben – számolt be a Guardian.

Az eset még a múlt héten, egészen pontosan április 7-én kedden történt, helyi idő szerint 14 óra 20 perc körül az Okhaloma államban található Pauls Valley középiskolájában.

Az iskola biztonsági kamerája pedig a volt diákja lefegyverzése során meglőtt iskolaigazgató hősies közbeavatkozását is rögzítette, így a drámai pillanatokat megörökítő felvételek azóta természetesen bejárták az amerikai médiát.

Videón a drámai összecsapás

A lövöldözés az oklahomai Pauls Valley középiskolában történt, amikor egy Victor Lee Hawkins nevű 21 éves volt diák fegyverrel tért vissza az intézménybe. A férfi a beszámolók szerint már az épületbe lépve lövéseket adott le, miközben diákok és tanárok próbáltak fedezékbe húzódni.

A biztonsági kamerák felvételei szerint az iskola igazgatója, Kirk Moore azonnal reagált a lövések hangjára. A férfi kirohant az irodájából, majd habozás nélkül rátámadt a fegyveresre.

A felvételeken látható, ahogy a két férfi dulakodni kezd, miközben a támadó továbbra is fegyvert tart a kezében. Az igazgató végül sikeresen földre vitte a férfit, és sikerült lefegyvereznie, mielőtt további lövéseket adhatott volna le.

Lövést kapott, mégis folytatta a küzdelmet

Az iskolai lövöldözésre készülő volt diák a dulakodás közben lábon lőtte az igazgatót. A pedagógus azonban a sérülés ellenére nem hátrált meg, és tovább küzdött a támadóval.

A beszámolók szerint egy másik iskolai dolgozó is a segítségére sietett, és közösen tartották vissza a fegyverest addig, amíg a rendőrök a helyszínre érkeztek.

A hatóságok közlése szerint az incidens során az igazgatón kívül senki sem sérült meg, ami ritkaságnak számít az ilyen jellegű támadásoknál.

Az igazgatót kórházba szállították, állapotát stabilnak írták le, és várhatóan teljesen fel fog épülni. Az NBC News sterint Kirk Moore pénteken egy nyilatkozatot is kiadott, amiben azt írta, hogy „jól van és lábadozik”, és alig várja, hogy visszatérhessen a munkába, amint lehetséges.

Tömeges vérengzésre készülhetett

A nyomozók szerint a támadó célja egyértelműen tömeges lövöldözés volt. A férfi két félautomata fegyverrel érkezett az iskolába, és a hatóságok szerint előre megtervezte a támadást.

Az amerikai sajtó szerint a támadót a hírhedt 1999-es Columbine középiskolai mészárlás inspirálhatta, amely az enyhe fegyverviselési szabályairól ismert Amerikai Egyesült Államok egyik legsúlyosabb iskolai tragédiája volt.

A férfit több súlyos bűncselekménnyel vádolták meg, köztük gyilkossági szándékkal elkövetett támadással, és a helyszínen őrizetbe is vették, ahonnan csak akkor engednék feltételesen szabadon, ha kifizetné az egymillió dolláros – mai árfolyamon mintegy 310 millió forintnak megfelelő – óvadékot.

Hősként ünneplik az igazgatót

A 2022-ben, a texasi Uvaldéban történt, 21 halálos áldozattal, és 18 sérülttel járó iskolai lövöldözésből a saját lányait kimentő anyához hasonlóan természetesen Kirk Moore iskolaigazgatót is hősként ünneplik most, akinek gyors reakciója valószínűleg több életet is megmentett.

Don May, a Pauls Valley-i rendőrfőnök egy interjúban elmondta, hogy Moore amerikai futballból ismert szerelése megakadályozott egy tragédiát.

Nem lep meg, hogy így cselekedett, de elképesztő, hogy mit tett. (…) Nincs kétségem afelől, hogy megmentette a gyerekek életét

– mondta.

A történtek után az iskola ideiglenesen bezárt, miközben a diákok és a tanárok pszichológiai támogatást kapnak a történtek feldolgozásához.

A közösségben sokan úgy vélik, hogy az igazgató bátor fellépése nélkül a támadás könnyen tragédiába torkollhatott volna.