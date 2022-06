Egy anya saját maga mentette ki két gyerekét a texasi iskolai lövöldözésből

A május 24-i texasi iskolai lövöldözésről, mely Uvalde városában történt, és tizenkilenc gyerek és két felnőtt halálával végződött, még mindig derülnek ki új információk. Most a CBS Newsnak nyilatkozott egy helyi nő, aki saját maga mentette ki két gyerekét az iskola épületéből, miközben a lövöldözés odabenn még tartott, szúrta ki a Telex.

Az anya, Angeli Gomez épp odaért a munkahelyére – mezőgazdasági munkásként dolgozott a közeli földeken – gyerekei iskolai ballagásáról, amikor anyja felhívta a lövöldözés hírével. Gomez gondolkodás nélkül visszament az iskolához, ahonnan kihallatszott a lövések hangja, ám a szövetségi rendőrök feltartóztatták, sőt, arra hivatkozva, hogy nem működik együtt a hatósággal, illetve túl közel parkol az épülethez, meg is bilincselték. Végül a helyi rendőrök győzték meg szövetségi kollégáikat, hogy vegyék le a bilincset a nőről, így is történt, a nő pedig abban a pillanatban berohant az épületbe. Először az egyik, majd a másik fia osztályterméhez ment – utóbbihoz a tanár először nem akarta beengedni –, és kihozta a fiait az iskolából.

Angeli Gomez elmondta, a rendőrök többször is próbálták megállítani, ő viszont lerázta őket, mondván, ha nem csinálnak semmit, legalább egy golyóálló mellényt adjanak, vagy hagyják békén. Odabenn elmondása szerint végig hallotta a lövéseket, és ebből sejtette azt is, hol van a lövöldöző, de rendőrt nem látott, a hatóság ugyanis szerinte agresszívabban lépett fel ellenük, szülők elleni, mint a lövöldözővel szemben. Az általa elmondottak egybevágnak több más beszámolóval, amely arról szólt, hogy az épület elé gyűltek hiába könyörögtek a rendőröknek, hogy menjenek be. A texasi közbiztonsági hatóság igazgatója később elismerte, hogy negyven perc telt el a kiérkezés után, mire a rendőrök bementek a terembe, ahová a lövöldöző bevette magát.

A gyerekeit kimentő nőnek eredetileg komoly büntetés is kinézett a tettéért, Gomez ugyanis egy korábbi bűncselekmény miatt próbaidejét töltötte, és a hatóság megfenyegette, hogy ha beszél a médiának, le is tartóztathatják az igazságszolgáltatás akadályozásáért. Ám gyerekei kimentése nyomán egy bíró lerövidítette próbaidejét, ezért is mondta el végül a történetét. A teljes riport angol nyelven itt nézhető meg: