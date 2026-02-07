Bírósági ítélet született a Reszkessetek, betörők! sztárjának ügyében: prostituált miatt került bajba

Komoly rendbeli vétséggel nézett szembe Dainel Stern, a Reszkessetek, betörők! egykori sztárja. Ez prostitúcióban való részvételre vagy abban való megállapodásra vonatkozott egy decemberi incidens kapcsán.

A kaliforniai Ventura megye bíróságtól megerősítették, hogy az eljárást megszüntették, írja az Entertainment Weekly.

A vádlott eleget tett annak, amit elvártak tőle. Elvégezte az előírt oktatási programot, és ennek eredményeként az ügyét megszüntették. Ez az első alkalommal prostitúciós ügybe keveredő személyek esetében alkalmazott általános eljárásunk

– közölte a Ventura megyei kerületi ügyészség képviselője a lappal.

A sztár ügyvédje úgy nyilatkozott: „Az ügyet véglegesen, újranyitás lehetősége nélkül szüntették meg, ahogyan azt már az elejétől fogva kellett volna, és nagyon elégedettek vagyunk.”

Stern egy decemberi rendőrségi razzia során egy szállodában került bajba, ám nem vették őrizetbe. Elmarasztaló ítélet esetén akár hat hónap szabadságvesztéssel és 1000 dolláros pénzbírsággal is számolhatott volna.

Tényleg börtönbe került volna?

Az Egyesült Államok legtöbb államában büntetendő nemcsak a prostitúció nyújtása, hanem a prostituált szolgáltatásának igénybevétele is. Az amerikai jogrendszerben a prostitúcióval kapcsolatos bűncselekményeket általában két oldalról szabályozzák:

a prostituált tevékenysége

és az ügyfél magatartása.

Utóbbi vonatkozott a Reszkessetek, betörők! sztárjára: már az is büntetendő, ha valaki megállapodik a szolgáltatásról, még akkor is, ha a tényleges aktus nem történik meg.

Ha már a karácsonyi filmről is szó esett: nemrég meghalt a filmekben szereplő Catherine O’Hara: