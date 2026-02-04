„Nekem mindegy, csak a melled maradjon így” – mondta Stohl András, amikor Éva testéről beszélgettek

A Nagy Ő hétfői adásának legvégén új nő érkezett meghódítani Stohl Andrást, akit Évának hívnak. Újoncként rögtön lehetőséget kapott, hogy a színésszel reggelizzen, és a randin nagyon jól kijöttek egymással. A soron következő, szerdai epizódban újra lehetősége nyílik, hogy Stohllal kettesben töltsön el egy kis időt.

Stohl András zavarba jött

A műsor előzetese szerint közösen készülnek sportolni, és, amikor Éva leveszi a felsőjét, Stohl le sem tudja venni róla a szemét.

Menjünk el emellett, hogy így nézel ki? Zavarba ejtően csinos vagy! Én zavarba jövök, komolyan, esküszöm

– jelentette ki a színész, amire Éva úgy reagált: jól esik ezt hallania 47 évesen.

Azért az nagyon komoly, hogy még te is zavarba jössz tőlem

– mondta a nő, hozzátéve: neki a külső nem annyira számít.

Lehet, három év múlva leesik az arcom, lehet elhízok, lehet bármi

– sorolta az eshetőségeket Éva, mire Stohl András ennyit mondott, egy nevetés kíséretében: