a nagy őstohl andrás
A Nagy Ő: mindenki ledöbbent, hogy a semmiből új nő érkezett meghódítani Stohl Andrást

TV2
admin Besenyei Balázs
2026. 02. 03. 14:18
TV2

Szarka Éva ügyvezető, egyben A Nagy Ő című műsor új szereplője, aki azért jelentkezett a társkereső realitybe, hogy meghódítsa Stohl Andrást. A hétfői adásban lépett be a villába, ahol a Nagy Ő jelöltjei élnek, és egyből felborzolta a kedélyeket.

Egy vele készült, rövid interjú is kikerült a műsor hivatalos oldalára, amelyben arról is beszél, hogy nem tartja magát harcos típusnak, így nem is tudja pontosan, ez mire lesz elég ennyi nő között.

Kipróbálom magam, ilyen élményben, ilyen helyzetben még sose voltam, komfortzónán kívüli. Meglátjuk.

Expornós tűnik befutónak

Nem túlzás azt állítani, hogy Stohl Andrást egyelőre Kiara Lord korábbi felnőttfilmes sztár nyűgözte le a legjobban. Több alkalommal randiztak, összemelegedtek, Stohl egyenesen arról beszélt, hogy nagyon könnyű volna beleszeretnie a tartalomgyártóba.

Még a munkahelyére is elvitte, sőt bemutatta Liptai Claudiának és Till Attilának is. Mégis, lánya, Rebeka nehezen tudja elképzelni, hogy a családi asztalnál Kiara Lord is ott üljön.

Én nem vagyok prűd, meg nem gondolom azt, hogy az bűn, amit ő csinál, félreértés ne essék! Bár nyilván kicsit szürreális, hogy egy pornós – már bocsánat – Bandikával leül majd egy asztalhoz.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

A Nagy Ő (@anagyotv2) által megosztott bejegyzés

A Nagy Ő: nem sokáig vártak, Stohl András már össze is melegedett Kiara Lorddal
A felnőttfilmes sztár úgy érezte, „ideje szagmintát vennie” Stohlról.

