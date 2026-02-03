Röviddel Jákli Mónika halála után Boráros Gábor új barátnője is közlekedési balesetet szenvedett

Jákli Mónika január 21-én hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett a szlovákiai Nagymegyer és Alistál között. A 31 éves influenszer és fitneszmodell autójával letért az útról, nagy sebességgel a fák közé csapódott, és sérüléseinek következtében a kórházba szállítás közben elhunyt. Temetésére január 29-én került sor.

Jákli Mónika egy hároméves kislány édesanyja volt, akit halála után a gyerek apja, az MMA-harcos Boráros Gábor nevel tovább egyedül.

A szlovák sajtóban múlt héten jelent meg a hír, hogy néhány nappal a tragédiát követően Boráros jelenlegi párja is közúti balesetet szenvedett Dunaszerdahely közelében, vette észre a Bors.

Balesetet szenvedett Boráros Gábor barátnője

A Nový Čas napilap információi szerint két személygépkocsi ütközött össze egy kritikus útszakaszon, Povoda (Pódafa) község közelében. A rendőrség szerint a baleset valószínű oka figyelmetlenség volt.

A nyilvánosságra került információk szerint a 27 éves női sofőr feltehetően nem adott elsőbbséget a kereszteződésen való áthaladáskor egy másik autónak. A balesetben mindkét sofőr megsérült, sérüléseik kórházi ellátást igényeltek. Az alkoholszondás vizsgálatok mindkét résztvevőnél negatívak voltak.

A Nový Čas felvette a kapcsolatot Borárossal, aki megerősítette, hogy a barátnője ült a volán mögött.

A barátnőm, Dóra balesetet szenvedett. Egy olyan kereszteződésben történt, ahol nagyon gyakran történnek balesetek, szinte minden nap. Nemrégiben ketten is meghaltak ott. Szerencsére ebben az esetben semmi komoly nem történt. Nagyon szerencsések voltunk

– fogalmazott Boráros.

Boráros Gábor a baleset helyszínére sietett

Boráros Gábor elmondta, ő éppen a konditeremben volt, amikor barátnője balesetezett és erről őt telefonon értesítette.