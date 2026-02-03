Első világháborús bomba szorult a francia férfi végbelébe

Végbelébe szorult bombával érkezett a toulouse-i Rangueil Kórház sürgősségi osztályára egy huszonnégy éves férfi – írta meg a Scottish Sun.

A férfi állapota miatt sürgős műtéti beavatkozás volt indokolt. A helyi rendőrség és a tűzoltók azután lepték el a kórházat, hogy az ijedt kórházi dolgozók riadót fújtak. A férfi végbelébe szorulva egy húsz centiméteres, három centiméter átmérőjű, 1918-as bombát találtak. A nem mindennapi események biztonsági intézkedéseket követeltek meg: a kórházat kiürítették a műtét idejére. A kórház köré biztonsági kerítést húztak fel. A katasztrófavédelemnek sikerült hatástalanítania a szerkezetet, a Parisien szerint nem állt fenn közvetlen életveszély.

Az Actu Touluse szerint a beteg a műtét után lábadozik, állapota stabil. A 24 éves férfit hamarosan kihallgatják, és eljárást indítanak ellene.