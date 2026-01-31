„Ez az egyik legszokatlanabb, eltűnt személy utáni nyomozás, amivel találkoztam” – Noah Donohoe rejtélyes esete

A tizennégy éves Noah Donohoe eltűnése előtt meztelenre vetkőzött és biciklire ült – ekkor látták utoljára. Hat nappal később a testére Észak-Belfastban találtak rá – írja a BBC.

Bár Noah története közel hatéves, a halálának körülményei a mai napig homályosak. A fiú esete merész teóriák és feltételezések táptalaja lett. Felmerült az öngyilkosság és az idegenkezűség gondolata is – a Reddit felületén több hajmeresztő elmélet is napvilágot látott.

A megoldatlan halálesettel kapcsolatban a mai napig derülnek ki új fejlemények: a nyomozás újraindult.

Az eltűnés

Noah Donohoe 2020 júniusában tűnt el. Biciklivel indult barátaihoz egy iskolai projektfeladat miatt: hátizsákjában a laptopját és néhány könyvét vitte. A térfigyelő kamerák felvételei azt mutatják, hogy egy idő után már nincs a hátán a táskája, ezt követően Noah letér az útvonalról.

A tanúk elmondása szerint a fiú leesett a bicikliről, később ledobta ruháit, és meztelenül folytatta útját az eredeti úti céljától kilométerekre. Biciklijét hátrahagyva, egy ház mellett sétálva eltűnik a térfigyelő kamera felvételéről.

Hat nap rendőri kutatást követően Noah testét megtalálták – a biciklitől egy kilométerre a csatornarendszerben. A boncolás kimutatta, hogy a fiú megfulladt. A rendőrség kizárta az idegenkezűség lehetőségét, azonban a megmagyarázhatatlan részletek fura elméleteket szültek.

Muir Clark, a rendőrség főfelügyelője is nyilatkozott az ügyben:

30 éves rendőri pályafutásom során ez az egyik legszokatlanabb, eltűnt személy után folytatott nyomozás, amellyel valaha találkoztam

– írta meg a Vice.

Kerry Fraser tanúvallomása szerint az ablakban látta meg, hogy a fiú meztelenül biciklizik: „Teljesen meztelen volt. Azt hittem, hogy egy apuka, aki sokat ivott apák napján.”

Történetszilánkok: a hátizsák és a bicikli

A fiú hátizsákjáról is derültek ki információk, arra azonban továbbra sincs magyarázat, hogyan szakadt el a táskájától. A fiú laptopját később egy hajléktalanszállón találták meg egy férfinál, aki a hátizsák ellopásáért 3 hónapos börtönbüntetést kapott – bár felmerült, hogy a férfinak köze lehet Noah halálához, ám a térfigyelő kamerák a város másik felében rögzítették őt a fiú eltűnésének idején.

A biciklit megtaláló nő beszámolója szerint – akit a napokban hallgatott ki a rendőrség – a biciklire kerekekkel felfelé talált rá, később ezt meg is osztotta Facebook-oldalán.

A biciklire rátaláló Karen Crooks háza mögött könnyen el lehet jutni a közeli patakhoz és csatornához. Bár a lefolyó rácsokkal volt lefedve, nem volt lelakatolva.

Elmeállapot, agyrázkódás, gyilkosság?

Az eltűnést követő rendőrségi tájékoztatón a rendőrök a fiút „funkcionális autistának” nevezték. Noah online aktivitásának elemzésekor kiderült, hogy egy Jordan Peterson kanadai pszichológus nevét használó kamu Instagram-profillal levelezgetett, aminek következtében felmerült, hogy a fiú identitásválsággal küzdött, bár a beszélgetés részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A rendőrség hivatalos álláspontja szerint a fiú beverte a fejét, amikor leesett a bicikliről, és ettől vélhetően agyrázkódást kapott, ezért viselkedett zavartan, majd ez okozta későbbi halálát is.

A történtekre öt év elteltével sincs biztos magyarázat, a vizsgálat még nem zárult le.