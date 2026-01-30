A szicíliai Mussomeli egy azon olasz települések közül, amelyek pár évvel ezelőtt meghirdették az „Otthont egy euróért”-programot az elnéptelenedés elleni küzdelem részeként. Az ingatlanok olcsók, de egyben elég romosak is, ugyanakkor többen úgy gondolták, így is megéri a kaland.

Köztük volt az 58 éves, ausztrál Danny McCubbin séf is, aki közel két évtizedet élt Nagy-Britanniában, mikor úgy érezte, lehetetlen nem élni az adódó lehetőséggel. Csakhogy, majdnem három évvel a vásárlást követően visszakozni kényszerült – számolt be róla a Mirror.

A program egyik kikötése, hogy a teljes tulajdonjogot csak akkor ruházzák át a vásárlóra, ha három éven belül teljesértékű felújításon esik át az ingatlan. McCubbin ugyanakkor küszködött azzal, hogy találjon valakit, aki felújítaná neki a házát. Arról mások is beszámoltak már, hogy az olasz építőiparban tapasztalható munkaerőhiány komoly kihívást jelent a programban részvevőknek. Volt olyan, aki – bár ilyen jellegű tapasztalata nem volt – végül saját kezűleg újította fel a házát. Másokat a koronavírus-járvány szembesített korábban nem látott kihívásokkal.

Nagyon nehéz volt építőmunkást találni, és az idő múlásával a ház állaga csak romlott. Mire találtam egy építőipari céget, a felújítás kétszer annyiba került volna. Úgy döntöttem, hogy az nekem már nem éri meg

– nyilatkozta a korábban Jamie Oliver Jamie konyhája, majd a Folytassa, Jamie! című sorozataihoz kapcsolódó Fifteen alapítványnál dolgozó, a brexit miatt 2020-ban a mediterrán országba költözött szakács.

Második lehetőség

Öröm az ürömben, hogy visszakapta a vételárat.

Amit, kiegészítve még 7999 euróval (mintegy 3 millió forinttal), arra fordított, hogy vegyen egy másik ingatlan a 11 ezres lakosságú településen, ahol nagyon megkedvelte addigra a nyugodt életét. Két építőmunkást is talált, aki 5000 euró (2 millió forint) fejében fel is újította neki ezt a házat.

McCubbin azóta egy közösségi konyhát indított a városban, a rászorulóknak biztosítanak ingyen ételt.

Mussomeli vezetése is tisztában van a program problémájával, próbálnak is azzal kezdeni valamit. A város polgármestere, Toti Nigrelli azt ígéri, hogy „hamarosan külföldi építőipari vállalkozók özöne érkezik majd, hogy segítsenek”.