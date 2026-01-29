Sokan nem tudják, hogy a mindennapjainkban használt eszközök és tudományos áttörések közül több is magyar feltalálók nevéhez fűződik. Teszteld tudásodat, és derítsd ki, mennyire ismered a magyar találékonyság legnagyobb eredményeit!
Élet-Stílus
Kvíz: mennyire ismered a magyar találmányokat?
Friss
NépszerűÖsszes
- 05:40 Kvíz: mennyire ismered a magyar találmányokat?
- 05:30 Történelmi kvíz: mennyire ismered a magyar királyokat?
- 03:33 MKSZ-elnök: a célkitűzést nem érte el, de fejlődik a kézilabda-válogatott
- 21:58 Földcsuszamlás Niscemiben: fennáll a veszély, hogy „minden leomlik” – Meloni a helyszínre látogatott
- 21:40 Fizetett szabadságra küldték azt a két ICE ügynököt, akik Alex Pretti lelövésében érintettek
- 21:24 Magyar kézikapitány: Nem állt mellénk a szerencse, de reméljük, a következő tornán visszaadja ezt a sors
- 21:07 Napi hírösszefoglaló
- 21:00 Mintha minden nap hétfő lenne – tényleg létezik a „januári depresszió”?
- 20:45 Trump Putyinnal közös képet függesztett ki a Fehér Házban
- 20:36 Felesége szerint Bruce Willis nincs tisztában azzal, hogy beteg
- 20:35 Forma-1: komoly díjat vehetett át a Hungaroring vezetősége
- 20:34 Drasztikusan csökkent a nyelvvizsgázók száma Magyarországon
- 20:01 Magyar menyegző: hejehuja, hopszahopp, rakenroll
- 19:39 Több száz fekete WC-kefét borítottak Lázár János batidai kastélya elé - videó
- 19:32 Elnököt nevezne ki az Európai Unió élére Manfred Weber – és nem zárta ki, hogy akár ő is lehetne az
- 18:00 Nem szokása, de taktikát váltott Trump a minneapolisi ápoló lelövése után
- 18:00 Tragédia 31 másodpercben: az első hivatalos jelentés szembemegy a Fehér Ház verziójával Alex Pretti haláláról
- 13:56 A Tiszából kiugrott önkéntes az Indexen beszélt Magyar Péterről és a Tisza-csomagról, a Tisza párt elnöke perrel fenyeget
- 15:42 „Besokalltam” - távozik az érdi szakrendelő igazgatója
- 18:45 Liu Shaolin Sándor lemarad a téli olimpiáról
- 16:56 Videón, ahogy csecsemővel menekül két felnőtt a drónok által megtámadott ukrán vonat mellett
- 17:33 Nagyot harcolt, csak a végjátékban fogyott el a férfi kézilabda-válogatott
- 21:58 Földcsuszamlás Niscemiben: fennáll a veszély, hogy „minden leomlik” – Meloni a helyszínre látogatott
- 15:33 „Olyan hirtelen lett csend ott, ahol eddig mindig Te voltál” – családja és pályatársai búcsúznak Voith Ágitól
- 15:24 Kovács Gergely: Még a köztisztviselőknek járó pénzjutalmat is volt, hogy a politikusainak adta a hegyvidéki Fidesz a Pokorni-időszakban – Fonti Krisztina szerint ő jogosan kapta az elismerést
Tragédia 31 másodpercben: az első hivatalos jelentés szembemegy a Fehér Ház verziójával Alex Pretti haláláról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!