Rékasi Zsigmond: Arra keltem, hogy gyakorlatilag ordítottam a fájdalomtól

Rékasi Zsigmond szerdán a Facebook-oldalán tett közzé egy mentőautóban készült fotót, ami mellett arról írt, hogy a pénteki napja másképp alakult, mint tervezte. Hangsúlyozta, hogy hatalmas köszönettel tartozik a hozzá érkező mentősöknek, a Kútvölgyi Sürgősségi Osztály minden dolgozójának, a kollégáinak, akikre mindent rá tudott bízni, amíg gyengélkedett, valamint a családjának és a párjának is, aki mellette volt a megpróbáltatások közepette.

Komoly fájdalmai voltak

Rékai Károly és Détár Enikő fia nemrég a Blikknek árulta el, miért kellett kórházba mennie.

Pénteken arra keltem, hogy gyakorlatilag ordítottam a fájdalomtól. Ez már önmagában elég fura helyzet volt, főleg ennyi idősen, hisz 24 évesen még nem számít rá az ember, hogy arra kel, hogy majd’ megpusztul, mert úgy fáj valamije. Nagyon megijedtem, mert a jobb oldalamon alul, háti és hasi tájékon is fájt, attól tartottam, hogy esetleg eldurrant a vakbelem, vagy más szervem van begyulladva, aminél szintén nagy a lehet kockázat

– mesélte a fiatal, aki először a háziorvosához ment el Telkire, majd Budakeszin próbálkozott, de egyik helyen sem járt sikerrel, többet pedig inkább nem kockáztatott az autóvezetéssel. Ezen a ponton már a szülei is azt mondták, hogy hívjanak inkább mentőt.

Édesanyámnál várakoztunk Budakeszin. A mentő már úton volt, közben én kiszaladtam a mosdóba, ahol azzal szembesültem – ezt nem tudom ennél szebben megfogalmazni –, hogy véres volt a vizeletem. Ember ennek még nem örült ennyire, ugyanis ezen a ponton esett le, hogy vesekövem van, nem pedig vakbélgyulladásom. Felkiáltottam az örömtől, hogy hála az égnek, már tudom, hogy mi a bajom, nem kell mentő. Onnantól már én akartam megoldani, de aztán a mentősök meg édesanyám is azt mondták, hogy erről ne is álmodjak.

Később kiderült, hogy egy 7-8 milliméter átmérőjű kavics okozza a tüneteit, ám mivel van rá esély, hogy az magától távozik a szervezetéből, egyelőre nemet mondott a műtéti beavatkozásra.

Nem szeretne műtétet

Megpróbálom megszülni, mert a hideg ráz ki a kórházaktól, bármilyen beavatkozástól; azzal együtt, hogy a mostani ellátással abszolút elégedett voltam, fantasztikus volt a személyzet is. Várok inkább, hátha sikerül úgy megoldani, hogy a lehető legtermészetesebb úton jöjjön ki, de ez egy elég fájdalmas procedúra

– tette hozzá.