Felesége szerint Bruce Willis nincs tisztában azzal, hogy beteg

Bruce Willis 2018-ban.
2026. 01. 28. 20:36
Bruce Willis 2018-ban.
Ő pedig nem bánja, hogy ez így van.

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis nemrég a Conversations With Cam Podcast című műsor vendége volt, ahol egyebek mellett az is téma volt, hogyan kezeli állapotát a demenciában küzdő színész. A modell úgy fogalmazott, férje egyszerűen soha nem kötötte össze azokat a bizonyos pontokat, ő pedig nagyon boldog emiatt – írja a TMZ.

Azt mondja, a 70 éves színész anozognóziában is szenved, ami egy olyan állapot, amikor az agy nem tudja azonosítani, mi történik vele. Willis tehát nincs tudatába annak, hogy beteg.

Felesége a téma kapcsán hozzátette: a Red sztárja továbbra is jelen van a testében, és tudja, ki ő és a családtagjai.

A színész lánya nemrég mást mondott

Bruce Willis legidősebb lánya, Rumer Willis 2025 novemberében másként beszélt édesapja állapotáról. Ő azt mondta, bár szerinte apja a betegségéhez mérten rendben van, már nem mindig ismeri fel őt. Hangsúlyozta azonban, hogy ettől függetlenül hálás azért, mert szeretetet adhat apjának, aki ezt viszonozza is felé.

Bruce Willis lánya azt mondja, a demenciával küzdő színész már nem mindig ismeri fel őt
Rumer Willis azonban így is hálás azért, hogy még mindig megölelheti édesapját, aki attól függetlenül is viszonozza a szeretetét, hogy felismeri őt, vagy sem.

