Felesége szerint Bruce Willis nincs tisztában azzal, hogy beteg

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis nemrég a Conversations With Cam Podcast című műsor vendége volt, ahol egyebek mellett az is téma volt, hogyan kezeli állapotát a demenciában küzdő színész. A modell úgy fogalmazott, férje egyszerűen soha nem kötötte össze azokat a bizonyos pontokat, ő pedig nagyon boldog emiatt – írja a TMZ.

Azt mondja, a 70 éves színész anozognóziában is szenved, ami egy olyan állapot, amikor az agy nem tudja azonosítani, mi történik vele. Willis tehát nincs tudatába annak, hogy beteg.

Felesége a téma kapcsán hozzátette: a Red sztárja továbbra is jelen van a testében, és tudja, ki ő és a családtagjai.

A színész lánya nemrég mást mondott

Bruce Willis legidősebb lánya, Rumer Willis 2025 novemberében másként beszélt édesapja állapotáról. Ő azt mondta, bár szerinte apja a betegségéhez mérten rendben van, már nem mindig ismeri fel őt. Hangsúlyozta azonban, hogy ettől függetlenül hálás azért, mert szeretetet adhat apjának, aki ezt viszonozza is felé.