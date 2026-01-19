Síterepen, de nem a pályán szenvedett balesetet a Tények műsorvezetője

Másfél hete balesetet szenvedett Szentpéteri Eszter, miközben síelni volt. A Tények műsorvezetője húsz éve űzi a téli sportot, 15 éve volt is egy nagyobb esése, ami után komoly védőfelszerelést kezdett el hordani a sípályán. A mostani szerencsétlenség nem is síelés közben érte, hanem egy hüttében.

Ez egy nagyon szép hely, de három éve könyörgök a tulajdonosnak, akivel eddig kifejezetten jóban voltunk, hogy terítsen már le gumiszőnyeget vagy rendes szőnyeget, mert gyönyörűen csillog és nagyon szép az a padló, csak nagyon csúszik. Láttam én már ott hanyatt esni embert, és én is csúsztam már meg korábban. Most pedig el is estem, alám fordult a térdem

– mesélte a Blikknek a műsorvezető, aki végül saját lábán jött le a hegyről, de érezte, valami nincs rendben, így hazaérve Magyarországra, orvoshoz fordult.

Kiderült, hogy a bal térdem belső oldalszalagja majdnem teljesen elszakadt, amely miatt hetekig kell egy olyan térdrögzítőt hordanom, amelyet tényleg csak a zuhanyzás alatt vehetek le. Még alvás közben sem, így nem is nagyon alszom.

A sérülés ellenére Szentpéteri továbbra is dolgozik, a Tényekben annyi a változás, hogy most a Super TV2-re készülő híradóban is ülve konferál, ahol egyébként állva szokott műsort vezetni. Próbálja pozitívan felfogni a történteket és viccet csinálni az egészből.

Mindenkinek azt mesélem, hogy milyen lúzer vagyok, hogy egy síelős pihenés során én a hüttében sérülök meg

– mondta.