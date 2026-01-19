Bár korábban sterilizáltatta magát, már nem zárkózik el a gyerekvállalástól Kiara Lord

Tavaly márciusban lapunk is beszámolt arról, hogy Kiara Lord sterilizáltatta magát. Az egykori pornószínésznő nemrég a Blikknek adott interjút, melyben egyebek mellett arról is beszélt, hogy nem bánta meg a döntését, mára azonban másként gondolkodik a gyerekvállalásról, mint korábban.

Úgy véli, jó anya lenne

Ma már sokkal nyitottabban gondolkodom a családalapításról, mint néhány évvel ezelőtt. Egyre gyakrabban eljátszom a gondolattal, hogy a jövőben esetleg felnevelek egy gyermeket, és őszintén hiszem, hogy jó édesanya tudnék lenni. Természetesen jelenleg még nem ez a prioritás az életemben, de egyáltalán nem zárkózom el a lehetőségtől. Való igaz, hogy évekkel ezelőtt átestem egy sterilizációs műtéten, ám ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne saját gyermekem, mert mesterséges megtermékenyítéssel elvileg ez megvalósítható. Az már más kérdés, hogy a beültetett petesejt mennyire ágyazódik be, de ezt sok esetben azoknál sem lehet előre tudni, akik semmilyen beavatkozáson nem estek át

– magyarázta Kiara Lord, aki egyelőre nem a családalapítás szempontjai szerint választ párt, sokkal fontosabb számára az, hogy leendő kedvese valódi férfiként tudjon viselkedni.

Nagyon sok férfi fél tőlem, ugyanakkor van egy kisebb réteg, amelynek tagjai túlzottan magabiztosak, és azt gondolják, hogy én kifejezetten nekik lettem kitalálva. Ők azonban sosem álltak igazán közel hozzám. Mindig is a normális férfiakat kerestem. Szerencsére akadnak olyanok is, akik bár első látásra visszahúzódóbb típusnak tűnnek, mégsem tartanak tőlem, és bátran el mernek hívni randizni. Én általában ezt a típust keresem.

„Fincsi férfinak” tartja Stohl Andrást

A Farm VIP egykori szereplőjét egyébként hamarosan A Nagy Ő-ben láthatják majd viszont a tévénézők, ahol ő is Stohl András szívéért verseng majd – 19 másik nővel együtt.

Andrásban különösen tetszik, hogy nyitott és elfogadó, ami az én múltam miatt kifejezetten fontos számomra. Nyilván az ő esetében ez abból is fakad, hogy a saját életében is akadtak megkérdőjelezhetőbb helyzetek, így ez a fajta nyitottság szinte természetes. Emellett nagyon vonzó a magabiztossága: könnyedén beszél nagyobb közönség előtt is, ami bátorságra vall. Ráadásul külsőre is kifejezetten bejön, úgyhogy minden szempontból igazán fincsi férfinak tartom

– mondta a színész-műsorvezetőről a realityszereplő, aki egyébként korábban kijelentette, hogy nem lát konkurenciát A Nagy Ő-s vetélytársaiban.