„Nála már párhuzamosan futott egy másik férfi” – különváltak a Házasodna a gazda szereplői

Legutóbb tavaly októberben írtunk a Házasodna a gazda 2025-ös évadának két szereplőjéről, Erika gazdáról és Ricsiről, akik akkor arról számoltak be, hogy pár hónappal a műsor vége után is egy párt alkotnak. Ricsi nemrég a story.hu-nak árulta el, hogy a gazdasszonnyal azóta külön utakra léptek.

Ricsi csalódott Erika gazdában

Sokan azt hiszik, a műsor forgatókönyve egy előre megírt történet, de ez egyáltalán nem igaz. Senki nem játszott szerepet, mindenki őszinte volt, illetve önmagát adta. Erika is amilyen kellemes vagy kellemetlen személyiség volt a műsorban, ugyanolyan a valódi életben is. Csak talán a műsorban még visszafogta magát. Miután leálltak a kamerák, próbáltuk folytatni a kapcsolatunkat. Együtt voltunk két hónapot, két hetet egyhuzamban együtt is éltünk. Javarészt nála laktunk. Meglátogattam a családját, ő is megismerte az az enyémet. Igen, kezdetben jól alakult minden: még sokkal pozitívabb és kedvesebb is volt, mint amilyennek a műsorban látszott. Aztán ez előbb-utóbb megváltozott. Komolyan csalódtam benne

– mondta a portálnak a férfi, aki szerint Erika gazda nem olyan ember, mint amilyennek a bemutatkozó videója alapján tűnt.

Mert amilyennek a bemutatkozó videójában látszott – konzervatív, stabil személyiségnek, aki lassan halad egy kapcsolatban –, annak pont az ellenkezője bizonyosodott be: csapongó lélek, gyakoriak a hangulatváltásai. Ez pedig előbb-utóbb tönkretette a kapcsolatunkat. Nekem nagyon fontos az őszinteség – ami, mint kiderült, sajnos neki egyáltalán nem ment… Ez megpecsételte végül a közös jövőnket. A végén már napi szinten változott, hogy együtt vagyunk, vagy sem. Minden attól függött, hogy ő milyen lábbal kelt fel aznap.

Akadtak problémák a féltékenységgel is

Ricsi állítása szerint a gazdasszony a távkapcsolatot sem bírta, féltékenykedett.

Én külföldön is dolgozom, van, hogy 3-4 napra el kell utaznom. De volt olyan is, hogy ő dolgozott többet, és kevesebb ideje maradt rám – két hónap alatt valójában összesen kettő érdemi, közös programunk volt. Ráadásul kiderült, hogy az utolsó hetekben, amikor én úgy tudtam, még a kapcsolatunkért küzdünk, nála már párhuzamosan futott egy másik férfi. Furcsa, hogy mindazt, ami az ő félelme volt, végül ő maga valósította meg… Ezzel aztán elég egyértelműen kiderült számomra: Erika nem az én társam, és közös megegyezéssel szakítottunk.

Zsuzsi gazdával lelki társak lettek

Az évad másik női gazdájával, Zsuzsival azonban valami elkezdődött kettejük között – miután utóbbi is különvált olasz származású kedvesétől, akit a műsorban ismert meg. Ricsi úgy fogalmaz, Zsuzsival találkoztak, összebarátkoztak, közel kerültek egymáshoz, és végül ez a viszony jobban elmélyült közöttük, mint várták: lelki társak lettek.

Szervezünk közös programokat, és közös gazdasági terveink is vannak. Számomra is váratlan meglepetés, hogy Zsuzsival több területen így egymásra hangolódtunk. Hogy mindez hova fut ki, és mivé alakulhat a kapcsolatunk, azt most még nem tudom. Jelenleg mindketten próbáljuk rendezni sorainkat a műsor után, hiszen ő is szakított az ottani választottjával. Nem zárkózunk el attól, hogy ebből több is kialakuljon, de egyelőre nem ez áll a fókuszban.

Mint mondja, az emberek azt hiszik, még mindig Erikával alkot egy párt, ezért is szerette volna tisztázni a helyzetet a nyilvánosság előtt.

Az a kapcsolat véget ért, és már semmi közünk sincs egymáshoz. Van, hogy összefutunk az utcán vagy egy-egy eseményen. Ő maximum odainteget, de igazából úgy érzem, nem kell többet beszélgetnünk

– tette hozzá.