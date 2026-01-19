Kórházba került Dárdai Blanka, miután Thaiföld „megviccelte” őt

Nemrég tért haza Thaiföldről Dárdai Blanka énekesnő, aki közösségi oldalán végig dokumentálta az útját – azt sem hallgatta el, hogy elkapott egy fertőzést, miután nem volt túl körültekintő ételválasztáskor egy piacon.

Életem legnehezebb pár napján vagyok túl. Thaiföld megviccelt és elkaptam egy jó kis szalmonellát. Itt már megkaptam a megfelelő ellátást, de eddig maga volt a pokol. Olyan sokat hánytam, hogy még beszélni is fájt. Ettől függetlenül még mindig imádom ezt az országot. A kedvem töretlen, csak most már tudom, mit nem fogok többé megenni

– idézi a Ripost Dárdai közösségi médiás posztját, amit egy kórházban készült képpel illusztrált. Az énekesnő „a tettesről” is beszámolt, roti nevű ételt evett egy utcai árusnál.

Hogyan kapott szalmonellát Dárdai Blanka?

Később TikTokon árult el további részleteket egy olyan videóban, amiben egyébként arról beszélt, hogy próbál leszokni a dohányzásról, és már egy hete nem gyújtott rá.

Szalmonellás voltam Thaiföldön, és három napja múlt el. Irdatlan kemény, pokoli kemény betegség volt ez! Valami megváltozott bennem. Megtisztultam, tehát lényegében minden kijött belőlem, amit el tudtam képzelni. Egy olyan tisztulási folyamaton megyek jelenleg keresztül, amit még nem teljesen tudok megfejteni, de a szervezetem sikít azért, és könyörög, hogy szokjak le a dohányzásról

– mondta el Dárdai Blanka, majd így folytatta: