Ben Affleck az Armageddon legmeghatóbb jelenetének felvételén kidobta a taccsot Bruce Willisék előtt

1998-ban jelent meg az Armageddon, a valaha volt egyik legkúlabb hollywoodi katasztrófafilm, amiben Bruce Willis macsó módon elpusztít egy Földet fenyegetű, hegyomlásnyi méretű aszteroidát.

Ben Affleck – aki abban a filmben Willis karakterének lányát hódította meg – a minap interjút adott egy podcastban, ahol felidézte a film készültének egy eddig nem ismert történetét.

Azt mesélte, szörnyű hányingere lett, amint elkezdték forgatni a film egyik legérzelmesebb jelenetét, azt a pillanatot, amikor Willis figurája helyet cserél Affleckkel, mielőtt feláldozná magát, hogy megmentse a bolygót egy aszteroidától.

Amikor azt a jelenetet forgattuk, előtte ételmérgezést kaptam. Abban az időben nem voltam elég tapasztalt színész ahhoz, hogy tudjam, csak fel kell venni a telefont, és azt mondani: »Túl beteg vagyok ahhoz, hogy ma dolgozzak.« Erre én: »Jobb, ha bemegyek.« Odamentem, és szó szerint – ez volt az egyetlen alkalom életemben, hogy ilyen történt – hánytam a felvételek között. Volt egy szemeteskukájuk, és a felvételek közt megtöltöttem… És ez valószínűleg jobbá tette a jelenetet

– viccelődött a színész.

A film 25. évfordulóján cikket közöltünk arról, miért imádjuk Bruce Willist ebben a szerepben: