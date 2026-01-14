A hó kiszorította otthonából Várkonyi Andrást

Várkonyi András a minap a Mokka vendégeként mesélt arról, hogy a havazás kiszorította őket pilisvörösvári otthonukból. Elhagyni még el tudták a házat, vissza viszont már nem tudtak térni a hó miatt.

Ez egy elég meredek utca, egy Őr-hegy nevű képződményen. Eljöttünk, és vissza már nem tudtunk menni. Nem is tudtam mit csinálni. Nem gyakran jön fel a hókotró, viszont megkértem polgármester urat, aki volt olyan kedves, és elintézte, hogy végül is aztán eltolták a havat. De úgy látom, hogy ismét jön a jó

– mondta a 76 éves színész, akinek a szívműtétje óta nemigen szabad havat lapátolni.

Várkonyiék jelenleg az óbudai lakásukban tartózkodnak, ahol szintén adott a kényelmük, de már várják, hogy visszatérhessenek a pilisvörösvári házba.