El tudná képzelni, hogy egy olyan videóra alszik el, amiben egy nő a kamera lencséjébe tekintve sminkecsettel simogat egy mikrofont?

Valószínűleg mindenki találkozott már ASMR-tartalommal, még ha nem is tudta, hogy épp azzal van dolga. Feltűnik filmekben, reklámokban és besorolhatja a közösségi média algoritmusa is elénk.

A relaxációs videók és a kapcsolódó szubkultúra könnyebb megértéséért két ASMR-tartalomgyártóval, LaMira ASMR és BeHappy ASMR-ral beszélgettünk, akik beavattak az ASMR helyes fogyasztásába, elmondták, hogy ezek a videók milyen pszichológiai hatást gyakorolnak a nézőkre, és elmagyarázták, kapcsolatban áll-e a téma a szexualitással.