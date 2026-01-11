Hátborzongató ajándékot adott a lányának a kannibál apa, miután megölte és megette a barátnőjét

Egy svéd nő arról beszélt egy interjúban a LadBible-nek, miket kellett átélnie gyerekkorában, miután az apja gyilkosság és kannibalizmus miatt börtönbe került.

Az önmagát sátánistának valló Isakin Drabbad nem sokkal a gyereke, Jamie Lee Arrow születése után börtönbe került, de a szabadulása után a lánya rendszeresen töltött vele időt, és megosztva nevelték az édesanyjával. Arrow közel került Drabbad új barátnőjéhez, Helle Christensenthez is, aki egyfajta anyai szerepet vállalt a lány életében, a kapcsolatuk azonban egy nap horrorfilmbe illő fordulatot vett.

Amikor utoljára találkoztam Helle-lel, ő főzött nekem, és amikor felszolgálta, azt mondta: »Jó étvágyat! Ez az utolsó alkalom, hogy neked főzök, mert Isakin meg fog ölni«.

Arrow ezt hallva megrémült, a mostohaanyja viszont teljesen nyugodt maradt, és amikor a lány arra kérte, hogy ne mondjon ilyeneket, ez nem lehet igaz, a nő azt válaszolta, az igazságot mondja, és nem akar hazudni. A jóslat 2010 novemberében vált valóra, amikor Drabbad brutális módon kivégezte a barátnőjét: elvágta a torkát, lefejezte, majd megette bizonyos testrészeit. A férfi ezután börtönbe került, ahol a tinédzser lánya rendszeresen meglátogatta.

Rémisztő ajándék

Arrow-ról midenki tudta az iskolában, hogy az apja megette a mostohaanyját, ami miatt rendszeresen zaklatta a többi gyerek, és a kannibál lányának hívták. Miután minderről beszámolt az apjának, a férfi különös ajándékot adott neki: egy kézzel készített vudu babát, amelyet a saját vérével írt alá, abból a célból, hogy a lánya így bosszút állhasson azokon, akik zaklatták. Mint a lap írja, a játék nem sokat segített, és a kamasznak egyre jobban csúszott ki a lába alól a talaj.

14 évesen otthagytam az iskolát, rossz társaságba kezdtem járni, és rákaptam a drogokra. Nagyon rosszra fordult a helyzet, 15 évesen teljesen függő lettem

– emlékszik vissza Arrow.

A nő azóta teljesen felépült, családot alapított, és megszakította a kapcsolatot az apjával. Ma már úgy véli, a férfi átmosta az agyát a látogatásai során, és sosem mutatná be a családjának, azonban még mindig szeretettel gondol rá.

A jelentések szerint a férfi azóta kiszabadult a börtönből, és az elmegyógyintézetből is kiengedték, ahol később kezelték, de rendszeresen ellenőrzik az állapotát. Nemrég egy másik kannibálról is írtunk, akit több mint 40 éve őriznek magánzárkában – a brit férfi éhségsztrájkba kezdett, miután az őrök elvették a tévéjét és a Play Station videojátékkonzolját.