December 13-án tragikus autóbaleset történt az angliai Rotherham közelében, amelyben két tinédzser az életét vesztette, egy harmadik gyereket pedig súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak. A hatóságok azonban a helyszínen összekeverték az áldozatok iratait, és tévesen rossz családot értesítettek arról, hogy a fiuk meghalt, míg a felismerhetetlenségig megsebesült, de életben maradt tinédzsert saját hozzátartozói helyett a barátja szülei látogatták. A rendőrség vizsgálja a történteket, amelyek 22 gyötrelmes napot okoztak két család számára – írja a Daily Mail.

Összekeverték a személyazonosságukat

Az ütközés éjszakáján a rendőrség a roncsokból kiemelt személyes tárgyak segítségével megpróbálta azonosítani az érintetteket, akik közül a 17 éves Summer Louise Scott, valamint a 18 éves Joshua Johnson a helyszínen életüket vesztették, míg a 17 éves Trevor Wynnt kórházba szállították – azonban a tinédzsereket összekeverték. Joshua és Trevor holmiját szétszórva találták meg a földön, miután a Summer vezette Toyota letért az útról és egy fának ütközött. Ezek között volt egy telefon, amelynek a tokjában Joshua jogosítványa is volt, valamint egy második telefon és egy bankkártya, amelyek Trevor Wynn nevére szóltak. A rendőrök felvették a kapcsolatot a halottnak hitt fiú édesanyjával, aki leírást adott a fiáról és odaadta a diákigazolványát.

A rendőr ezután elvitte az igazolványt a rotherhami hullaházba, ahol az áldozatot azonosítatlan személyként tartották nyilván. Miután összehasonlította a férfi vonásait az igazolványon szereplő adatokkal, valamint figyelembe vette az alkatáról és a ruházatáról való leírást, a rendőr meggyőződött arról, hogy az Trevor Wynn holtteste

– nyilatkozta Andy Knowles, a dél-yorkshire-i rendőrség főfelügyelője.

Trevor szüleinek ezt követően lehetőséget adtak a holttest megtekintésére, de a meghallgatáson nem közölték, hogy ezt megtették-e. Eközben a túlélő tinédzsert – akiről most már tudni, hogy Trevor volt az – mentőautóval szállították kórházba egy másik rendőr kíséretében. A fiú még kommunikált a mentősökkel, de a kezelése részeként elaltatták és CT-vizsgálatra vitték.

Nem a saját fiukat látogatták

A súlyos tévedésre csak 22 nappal később derült fény, miután a nyugtatókkal kezelt fiú elkezdte visszanyerni az eszméletét. A valódi Joshua Johnson édesapja értesítette a rendőrséget, hogy egyre biztosabb abban, hogy akit hetek óta látogat a kórházban, az nem a fia. A rendőrség ezután sürgősségi igazságügyi felülvizsgálatot indított, és fogászati leletek segítségével megállapították, hogy Joshua Johnson halt meg, a kórházban pedig Trevor Wynnt kezelik.

Az elhunyt fiú családja már szervezi a temetést, a rendőrség pedig nyomozást indított, hogy kivizsgálják, pontosan hogyan történt és miért maradhatott ilyen sokáig felfedezetlenül a csere. Habár az elhunytnak hitt Trevor Wynn temetésére még szerencsére nem került sor, mikor észrevették, mi történt, olyan esetről is beszámoltunk korábban, amikor egy gyászoló család a temetésen is túl volt, mikor kiderült, mást búcsúztattak el az édesapjuk helyett.