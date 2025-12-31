Nemcsak az utasok, de még a legtapasztaltabb pilóták számára is nyugtalanító lehet a turbulencia, azonban egy Instagramon aktív pilóta szerint azért ez számukra nem okoz nagyobb aggodalmat, mint autóvezetés közben az úthibák – írja a Daily Mail.

Az ég meghódítása nevű Instagram-oldalra posztolt videó már több mint 23 millió megtekintésnél jár, amelyben egy pilóta megmutatja, mit látnak a pilótafülkéből. Azoknak, akik valamilyen okból nem játszanák le a videót, eláruljuk a választ: semmit.

A köd ijesztő, de nem veszélyes

A pilóta azt mondja, hogy amit az utastérből lehet látni, az intenzívebbnek tűnik, azonban semmi ok a pánikra, a turbulencia nem veszélyezteti a repülőgépet.

Ezeket a gépeket úgy építették, hogy sokkal erősebb erőket bírjanak, mint bármi, amit ott érzel. A pilóták számára a turbulencia olyan, mint az úthibák. Kényelmetlen, igen, de teljesen biztonságos

– tette hozzá a pilóta.

A poszt szövegéből még kiderül, hogy

„a repülőgépek fejlett műszereket, precíziós navigációs rendszereket és szigorú leszállási eljárásokat használnak, amelyek lehetővé teszik a biztonságos felszállást és leszállást még nagyon rossz látási viszonyok között is”, valamint

„a pilótákat kifejezetten a ködben való repülésre képezik ki, és csak akkor szállnak fel, ha a biztonsági határértékek teljes mértékben teljesülnek”.

A férfi szerint a ködben való repülés ijesztőnek tűnik, mert nem látunk kifelé, de a modern repülésben kevés szerep jut a látási viszonyoknak, és teljesen biztonságos és normális ilyenkor is az utazás. A pilóta úgy véli, a ködben való repülés működésének megértése segít csökkenteni a szorongást, és a félelmet bizalommal váltja fel.

Természetesen vannak olyan kivételes esetek, amikor ezek a biztonsági garanciák nem teljesülnek: például mikor be van rúgva vagy be van gombázva a pilóta, vagy mikor kiszalad vécére, miközben a másodpilóta elájul.