Két SUP-ost kellett kimenekíteni a Csendes-óceánból karácsony első napján Ausztráliában, miután több mint 10 kilométert sodródtak a Victoria állam déli partvidékén található Port Phillip-öbölben – számolt be a Guardian.

A rendőrség szerint a páros csütörtökön délután 3 körül indult el Portarlingtonból a Bellarine-félszigeten, de az időjárás romlásával sodródni kezdtek az öbölben, és egészen Melbourne külső nyugati részén található Wyndham kikötőjéig jutottak el az akaratukon kívül.

Az ausztrál ABC szerint a kellemetlen karácsonyi kalandban keveredő páros egyik tagja egy 51 éves nő volt, a másik pedig a 17 éves mostohafia.

Miután a családjuk délután 5 óra után riasztotta a hatóságokat, a rendőrség, a légi rendőrség helikopteres egysége, a Life Saving Victoria és a Queenscliff parti őrség emberei is elindultak megkeresni a párost. Majd bő egy órával később, 18 óra 20 perckor a légi egység tagjai meg is látták őket.

Mentőmellény nélkül, a deszkáikon fekve találtak rájuk

A találkozás pillanatában a nő és a nevelt fia sem viselt mentőmellényt, és a deszkáikon fekve integettek a helikopter utasainak. A rendőrség tájékoztatása szerint a két kalandor egyébként elég könnyen megúszta a dolgot, hiszen csak kimerültek voltak, és nagyon fáztak a hideg miatt, de semmilyen komoly fizikai sérülést nem szenvedtek el.

A rendőrségen keresztül kiadott nyilatkozatban a páros őszinte köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vett a mentésükben.

Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az események így alakultak. De még mindig próbáljuk feldolgozni, hogy egy gyönyörű, gondtalan délután ilyen gyorsan kis híján tragédiává változott. Kimerültek vagyunk, nagyon megráztak minket a történtek, és nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy együtt maradhattunk. Dicsérjük az összes érintett szerv erőfeszítéseit. A határozott és gyors fellépés nemcsak a megmenekülésünket, hanem a túlélésünket is biztosította. Nagyon köszönjük

– fogalmaztak.

A hatóságok tájékoztatása szerint azonban több másik ember is volt, akiket ugyanezen a napon ki kellett menteniük a vízből, miután a nyílt vízen elvesztették a kajakjaik felett az irányítást.