Annyian tódultak megnézni egy texasi ház elhíresült karácsonyi díszkivilágítását és dekorációját, hogy rendkívüli intézkedéseket kellett bevezetni a Preston Hollow-ban (Dallas külvárosában) található ingatlan környékén.
A kissé túltolt karácsonyi díszítés több ezer látogatót vonzott az állam legkülönbözőbb pontjairól, a látványosság sikerének azonban nem örült egy jól körülhatárolható csoport: a szomszédok.
A közelben élők összefogtak és elérték, hogy távol tartsák a látogatókat – a környék lakói különleges engedélyt kaptak, amely december 23-tól karácsony végéig 17:00 és 22:45 között korlátozza a gyalogos és járműforgalmat. A szomszédok szolgálaton kívüli rendőröket béreltek fel, hogy őrködjenek, és csak a lakosokat és vendégeiket engedjék be a területre.
A tulaj nem érti
Rayn De Vitis, a csillogó-villogó épület tulajdonosa nem kétli, hogy megsokszorozódott a forgalom, de szerinte más környékek is megbirkóznak a hasonló szituációkkal: „Nem értem, miért a miént az egyetlen utca Amerikában, amelyet karácsonyi díszkivilágítás miatt lezárnak” – mondta a WFAA-nak De Vitis.
A problémanem újkeletű: a környék lakói már tavaly is aggodalmukat fejezték ki, miután nagy forgalom és nagy tömeg gyűlt össze, hogy megnézze híres-hírhedt látványosságot. Akkor lett ismert az installáció a TikTokon.
The nearly 9,000-square-foot home and its yard are adorned with an extensive array of lights and decorations, including reindeer, nutcrackers, and a Santa figure. This extravagant display has attracted large crowds, leading to significant traffic congestion in the Preston Hollow neighborhood. The Christmas light display at 6215 Deloache Avenue in Dallas has become a viral sensation this holiday season.