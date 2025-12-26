Annyian tódultak megnézni egy texasi ház elhíresült karácsonyi díszkivilágítását és dekorációját, hogy rendkívüli intézkedéseket kellett bevezetni a Preston Hollow-ban (Dallas külvárosában) található ingatlan környékén.

A kissé túltolt karácsonyi díszítés több ezer látogatót vonzott az állam legkülönbözőbb pontjairól, a látványosság sikerének azonban nem örült egy jól körülhatárolható csoport: a szomszédok.

A közelben élők összefogtak és elérték, hogy távol tartsák a látogatókat – a környék lakói különleges engedélyt kaptak, amely december 23-tól karácsony végéig 17:00 és 22:45 között korlátozza a gyalogos és járműforgalmat. A szomszédok szolgálaton kívüli rendőröket béreltek fel, hogy őrködjenek, és csak a lakosokat és vendégeiket engedjék be a területre.

A tulaj nem érti

Rayn De Vitis, a csillogó-villogó épület tulajdonosa nem kétli, hogy megsokszorozódott a forgalom, de szerinte más környékek is megbirkóznak a hasonló szituációkkal: „Nem értem, miért a miént az egyetlen utca Amerikában, amelyet karácsonyi díszkivilágítás miatt lezárnak” – mondta a WFAA-nak De Vitis.

A problémanem újkeletű: a környék lakói már tavaly is aggodalmukat fejezték ki, miután nagy forgalom és nagy tömeg gyűlt össze, hogy megnézze híres-hírhedt látványosságot. Akkor lett ismert az installáció a TikTokon.