Gáspár Laci: A zenei ízlés, hallás már nagyon igénytelen, konkrétan a béka segge alatt van

Szombat este véget ért az idei X-Faktor: Tóth Andi mentoráltja, Belano nyerte meg az évadot és a 36 millió forintot. A finálé után a tehetségkutató harmadik évadának győztese, Oláh Gergő a közösségi oldalán írt arról, hogy szerinte az embereknek meg kellene értenie azt, hogy az X-Faktor nem egy énekverseny, hanem egy showműsor.

Egy ilyen versenyen hiába énekli vagy rappeli le valaki a csillagokat is, ha üres, érzelemmentes és unalmas a produkciója! Kell, hogy legyen valami plusz az énektudás vagy a rappelés, és a jó hang mellett! Kell egy megnyerő személyiség, kell egy jó történet, egy őszinte, igaz sztori, amivel tud azonosulni a néző! Tudni kell átszellemülni a produkcióban, érzelmeket beletenni és közölni, akkor is, ha végig csak mozdulatlanul áll a mikrofon mögött! Tudni kell élvezni azt a 2:30 percet! Teremteni kell egy atmoszférát… A kisfilmekben is jól kell beszélni, jól kell reagálni…

– sorolta az énekes, aki szerint vannak, akikben mindezek megvannak, akiknek zsigerből jön a dolog, és vannak, akik bármit csinálnak, sosem lesz meg bennük.

Hozzátette: rengeteg szuper hangú énekes és zenész van, akik nem alkalmasak egy ilyen tévés show-műsorba, és emiatt sokan meg is keserednek, de ez nem jelenti azt, hogy ők nem tehetségesek.

Ne értsetek félre, én nagyon szeretem hallgatni a jól éneklő embereket, akiknek jó a hangja is, akik nagyokat énekelnek és elismerem, hogy jó énekesek… De egy ilyen műsorban több kell! A tehetség szó több mindent foglal magában, nem csak az ének -vagy a raptudást. Hajrá 2026 🔥❤️🙌🏼

– zárta sorait Oláh, akinek gondolataira többek mellett a tehetségkutató egyik mentora, Gáspár Laci is reagált a kommentek között.

Gáspár hozzászólását azzal kezdte, szerinte Oláh nem jól látja a dolgot.

„Ez esetleg igaz lehet a válogatókra, ahol csak a mentorok döntenek! De az élőben már a nézők szavaznak! Hogy miért úgy, ahogy? A zenei ízlés, hallás már nagyon igénytelen, konkrétan a béka segge alatt van! Ezért sokszor (most már szinte mindig) nehéz, hogy tényleg a jók érvényesüljenek, de a zsűrinek szerintem pont ezért felelősége az is, hogy a nagyérdemű zenei ízlését formálja! Ennyi! A közönség szavaz, mi tudjuk azért terelgetni…”

– fogalmazott a mentor, akinek az énekes azt válaszolta, teljesen egyetért az általa leírtakkal, főleg úgy, hogy Gáspár mindezt testközelből érzi és tapasztalja.