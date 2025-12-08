buenos aireschina eastern airlinesleghosszabbrepülőút
Befejeződött a világ leghosszabb repülőútja

24.hu
2025. 12. 08. 19:00
A China Eastern Airlines járata 29 órát töltött a levegőben. A jövőben hetente kétszer is közlekedik majd.

December 4-én indította el a China Eastern Airlines a világ leghosszabb repülőjáratát, amely Sanghajból indult Buenos Airesbe. A Daily Mail szerint a gép hajnali 2-kor szállt fel és összesen 20 ezer kilométert, nagyjából 12 400 mérföldet tett meg, csak Aucklandben tartott egy két és fél órás technikai pihenőt.

A menetidő 26 óra volt, a visszaút viszont ennél is tovább tartott, a járat 29 óra alatt ért az argentin fővárosból Sanghajba, és visszafele is megállt Új-Zélandon.

Ezzel hivatalosan is véget ért a világ leghosszabb repülőútja.

A korábbi rekordot a Singapore Airlines Szingapúrból New Yorkba közlekedő járata tartotta, amely 15 ezer kilométert tett meg 18 óra alatt.

China Eastern Airlines járata a jövőben hetente kétszer, keddenként és csütörtökönként közlekedik majd. A Daily Mail szerint a turistaosztályon 1130 és 1670 font között mozognak az árak (kb. 495 ezer – 731 ezer forint), az üzleti osztályra 3700 fontért (kb. 1,6 millió forint) lehet jegyet váltani.

