Hatalmas a felháborodás: egy influenszer machetét és alkoholt ajándékoz hajléktalanoknak

Több millió megtekintésnél járnak a TikTokon és az Instagramon egy amerikai influenszernek a videói, amelyek azt mutatják, ahogy hajléktalanoknak 45 centis késeket és alkoholt osztogatott több amerikai városban is – írta a New York Post, bár azóta a videók lekerülhettek az Instájáról teljesen, és a TikTokon is mintha csak egy maradt volna.

A povwolfy felhasználónevű, 29 éves Keith Castillo november végéig több mint 14 milliós megtekintést szedett össze ezekkel a felvételeivel.

A képaláírásban gúnyolódva azt írta:

Biztonságban tartjuk az utcákon a hajléktalanokat.

Castillo a lapnak azt mondta a Gordon márkájú machetéket nagy tételben vásárolta egy online kiskereskedőtől, így darabjáért 5 dollárba (úgy 1600 forintba) került neki.

A 29 éves a Postnak arról is beszélt, hogy októberben kezdte el országjáró turnéját, jelenleg Little Rockban tartózkodik, ahol megint „alkoholt és machetéket oszt a hajléktalanoknak”.

Jelenleg úgy 30 machetém van az autómban. Haver, tök olcsók

– nyilatkozta nevetve, és azt mesélte, úgy két hetet tölt egy városban, ott egy csomó kést és piát kioszt, amit természetesen rögzít a telefonjával, majd „saját biztonságom érdekében” továbbutazik.

Eddig Austinban, New Orleansban és Little Rockban fegyverzett fel hajléktalanokat, de megy tovább, Los Angeles és New York is a tervei között szerepel.

A Texasban született férfi arról is beszélt, hogy egyeztetett a rendőrséggel a macheték kiosztásáról, és biztosították arról, hogy nem csinál semmi illegálisat. Azt se gondolja, hogy bármi erkölcstelent lenne abban, amit csinál, szerinte a hajléktalanok nem fogják a késeket arra, hogy bárkit – akár őt, akár mást – bántsanak vele.

Azt se tartja problémának, hogy potenciális függőknek ad alkoholt

Őszintén szólva nem is érdekel, tesó, jó a kattintásoknak és a megtekintéseknek, vágod. Meg kell, tegyük, hogy étel kerüljön az asztalunkra.

NEW: "Influencer" hands out 18-inch machetes and alcohol to homeless people in Austin and New Orleans Keith Castillo — known online as "povwolfy" — posted the video on Thanksgiving The caption read, "Keeping the homeless in the streets." He is now heading to New York



A kommentelők ki vannak akadva a férfi hozzáállásán, ahogy a Post által megkérdezett szakértő is.

Ez egy katasztrófához vezető koktél: alkohol és macheték. Lehetünk még ennél hülyébbek?

– mondta Joseph Giacalone, a New York-i rendőrség nyugalmazott őrmestere és a John Jay Büntetőjogi Főiskola professzora, aki azt is hozzáfűzte, machete birtoklása nem ütközik semmilyen törvénybe.

Povwolfy videóin egyébként egy fogadóiroda, a Stake hirdetései is láthatóak, de – ahogy a már érintett városok rendőrségei, vagy a New York-i – nem reagálta lap megkeresésére.