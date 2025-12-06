Belföld
„Háborúellenes” gyűlés Apukám világával és működő Magyarország: Orbán Viktor és Magyar Péter kecskeméti napja képekben
Varga Jennifer / 24.hu és Ksbenedek Attila / AFP
A Fidesz és a Tisza Kecskeméten folytatta párhuzamos kampányát: Orbán Viktor zárt térben, Csiszár Jenővel beszélgetve kampányolt, Magyar Péter a szabad ég alatt szónokolt: galériánk.
