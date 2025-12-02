Schobert Norbi érdekes kísérletbe kezdett: „Nem fogok edzeni és azt fogom enni, amit kövér kisfiúként ettem”

Schobert Norbi saját magát állítja kihívás elé – hogy miről van szó pontosan, arról videóban beszélt.

Szakítok minden olyan elmélettel, amit nyolcadik óta tartok. Nem fogok edzeni két-három napot, és csak azt fogom enni, amit előtte ettem, kövér kisfiúként

– mondta, hozzátéve: arra kíváncsi, mennyi pénzt fog így ételre elkölteni, és mennyit változik a súlya a kísérlet ideje alatt. Azt ígérte, minden este beszámol az aznapi eredményekről.

Az első napját céklalével kezdte, mivel mint mondta, a célja nem az egészségrombolás. Az ebédjét egy gyorsétteremben fogyasztotta el, de nem bírta megenni a teljes menüt. A nap hátralévő részére édes és sós nasikat, cukros üdítőket és ízesített söröket készített be, ezeket is megmutatta.

Azt mondják, nem férfi, aki nem iszik sört. Itt a jól megérdemelt, almás réteses sör, így délután. Meg kell igyam. 26 gramm nettó szénhidrát és 1200 forint. Egészségetekre! […] Eljött az este, eszem a chipset. Az az igazság, nem ízlik. Úgy érzem, a testemet szeméttel töltöm fel

– kommentálta az eseményeket Schobert, aki végül az első nap 8600 forintot költött el, összesen 300 gramm szénhidrátot vitt be a szervezetébe, és 1,6 kilót hízott. Azt mondta, még egy napot megpróbál, de nem hiszi, hogy annál többet kibír ilyen életmóddal.

Bejegyzését így zárta:

Mondanám, hogy ne utánozz, de én utánzom az átlag társadalmat, csak nem tudok annyit enni, mert rosszul vagyok tőle.