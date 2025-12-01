Demcsák Zsuzsa táncos videót posztolt lánya szalagavatójáról

Hamarosan elballag a középiskolából Demcsák Zsuzsa lánya. Tamarának a napokban volt a szalagavatója, amiről édesanyja egy videóval is megemlékezett a közösségi oldalán. A felvételen anya és lánya együtt táncolnak.

Egy királylányt vittem táncba.✨❤️ Életem egyik legnagyobb kincsét, aki annyira készült, izgult, és még mindig nem hiszi, hogy micsoda ragyogással tölti be a teret, akárhol jelenik is meg! Egy csoda vagy kislányom, aki egyenes gerinccel lép be az életbe, én pedig hálás és boldog vagyok, hogy az első tánc az enyém volt!❤️❤️❤️

– írta a műsorvezető a videó mellett, amit ide kattintva lehet megnézni.