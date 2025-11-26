Young G a tiszás jelöltekről: Ezzel a felhozatallal megdönteni a kormányt? Én kevés esélyt látok rá

A ValóVilágból ismert Rácz Béla, azaz Young G a minap a Tisza Párt jelöltlistájáról mondta el véleményét a közösségi oldalán, miután látott a TikTokon egy videót, melyben a megafonos Bohár Dániel hívogatja a jelölteket, és „senki nem ad választ semmire”.

Nem akarnak nyilatkozni, nem mondanak el konkrétan semmit semmiről. Engem ez zavar. Szerintem meg kéne győzni az embereket, hogy egy adott városban, községben mi az, amit szeretnének majd csinálni, milyen változtatásokat akarnak majd létrehozni. Kíváncsi lennék rá, főleg úgy, hogy a jelöltek jelöltjei között rengeteg a civil: konkrétan van egy sörfőző, Tibi atya, de mindenféle szegmensből vannak emberek, én ezt nem gondoltam volna. Én azt hittem, hogy politikusok lesznek, vagy hát hozzáértő emberek. Így, ezzel a felhozatallal, jelen állás szerint megdönteni a kormányt? Én kevés esélyt látok rá

– mondta, majd rátért Magyar Péterre.

Már rendesen kezdem sajnálni Pétert, annyit jár városról városra, faluról falura, községről községre gyalog, és mindenhol ő szerepel. Miért nem engeded, Péter, hogy legalább nyilatkozzanak helyetted? Meg hát nyilván, kíváncsiak vagyunk rájuk mi is.

Mint mondta, ő a vállalkozóként a legjobb alkalmazottakat keresi, akik megkönnyítik a munkáját, és nem mindent neki kell elintéznie – szerinte Magyar Péternek és a Tisza Pártnak is követnie kéne a példáját, de egyelőre nem így működnek.

Sajnálom, mert szerintem ez pont arra lenne jó, hogy az emberek jobban megismernék és jobban szerethetnék ezt az egészet.

