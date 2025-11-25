aldikolbászkarácsonycsomagolópapír
Nyalogatható karácsonyi csomagolópapírt dob piacra az Aldi

24.hu
2025. 11. 25. 09:22
Ingyen. Nagy-Britanniában már biztosan.

Nagyon úgy tűnik, nem egy április tréfáról van szó novemberben: az Aldi baconbe tekert kolbász (azaz pigs in blankets) ízesítésű csomagolópapírt kezd el árusítani az ünnepek előtt.

Megragadja az ünnepi finomság füstös, sós ízét és illatát a lehúzható matricákkal, amik igazán egyedi, nyalogatható élményt nyújtanak

– közölte az élelmiszerbolt-lánc. Vagyis nem is a papír, hanem a rajta fellelhető kolbászmatricák nyalogathatóak. Majd úgy folytatta a vállalat a közleményében: „Az újdonságnak számító csomagolópapír nemcsak az ízletes pigs in blankets ízét és illatát idézi, de pasztellrózsaszín dizájnjával, ünnepi magyal- és hópehely mintájával az ajándékokon is elbűvölő” .

A csomagolópapírhoz ingyen lehet hozzájutni, de nem lehet majd csak úgy az üzletekben beszerezni, e-mailben kellett jelentkezni egy „exkluzív versenyre”, a nyertesek egy tekercs „finomsághoz” jutnak.

A Mirror beszámolója szerint Julie Ashfield, az Aldi UK kereskedelmi igazgatója arról beszélt, a csomagolópapír ötlete onnan jött, hogy a britek egyik legnépszerűbb karácsonyi finomságából (becslések szerint egy brit átlagosan tízet esz meg ilyenkor belőle) az egyik termékük, a – duplán – baconbe tekert kolbász díjat nyert. Majd hozzátette, nyitnak 16 új üzletet.

