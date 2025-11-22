Egy influenszer szerint ez a 10 tevékenység lebuktatja a nárcisztikusokat

Meglehetősen népszerű lett egy influenszer videója, amiben felsorolja azokat a lehetséges jeleket, amikkel (szerinte) kiszűrhető, hogy valaki esetleg nárcisztikus – írja a Daily Mail.

Lisa Fuller, aki magát nárcisztikus bántalmazás ellen küzdő aktivistának vallja, 10, a nárcisztikusok által kedvelt fura tevékenységet nevez meg videójában:

1. órákat töltenek a fürdőszobában

Fuller szerint a nárcisztikus embereknek különleges kapcsolata van a fürdőszobával: gyakran menekülnek oda, onnan üzengetnek, pörgetik a közösségi médiát vagy pornót néznek – olyan dolgokat csinálnak, amit mások előtt nem tudnának.

2. Pletykálkodás

A nő elmondása szerint a nárcisztikusok a pletykálkodást fegyverként alkalmazzák, a titkokat eszközként használják.

3. Mások szenvedésének figyelése, élvezete

„Erősnek érezhetik tőle magukat” – magyarázza Fuller: „Imádják nézni, ahogy az emberek küszködnek. (…) Titokban hátradőlnek egy tál popcornnal, és nézik a műsort, nézik, ahogy mások szenvednek.

4. Rajongók gyűjtése

A nárcisztikusok olyan embereket gyűjtenek maguk köré, akiktől támogatást kapnak és akik bátorítják őket.

5. Saját külsejük csodálata

Fuller szerint a nárcisztikus emberek megszállottan foglalkoznak a megjelenésükkel. Idetartozhat, hogy rengeteg szelfit készítenek magukról.

6. Konfliktusgenerálás

A nárcisztikusok gyakran saját maguk szórakoztatása céljából generálnak konfliktust.

Imádják a káoszt

– jegyzi meg Fuller

7. Pornófüggőség

És olykor bizarr fétisekre gerjednek – amelyek a szexben a hatalomról szólnak.

8. Alkohol-és drogfogyasztás

Gyakran szereket használnak, hogy elkerüljék az önmagukkal való szembenézést.

8. (Online) kémkedés

Fuller elmondása szerint találkozott már olyan nárcisztikusokkal, akik magánnyomozókat alkalmaztak, vagy nyomkövetőt helyeztek el, hogy párjukat nyomon kövessék.

9. A megmentő

Gyakran kisebb szívességekkel érik el, hogy a másik fél úgy érezze tartozik neki, és szüksége van rájuk.

10. Túlzott nagylelkűség – a kontroll másik formája

Szakértők is alátámasztják, hogy a nárcisztikusok érzelmi függőséget teremtenek a másik félben, ezt kötődésként álcázva.

Lisa Fuller kiemeli, hogy ha a felsoroltak közül néhány esetben magunkra ismerünk, az még nem jelenti, hogy nárcisztikusok lennénk, azonban ha sok másik aggasztó tünet társul hozzá, akkor érdemes odafigyelni.

A tiktoker után azért nézzük meg azt is, mint mond a szakértő: új cikksorozatunk első részében mi is foglalkoztunk témával – hogy kik a nárcisztikusok, mi jellemzi őket, és miért viselkednek úgy, ahogy.