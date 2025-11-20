jessie jkatalin hercegné
Élet-Stílus

Protokoll ide vagy oda, Jessie J megölelte Katalin hercegnét egy rendezvényen

admin Csontos Kata
2025. 11. 20. 12:34

A formális kereteket átlépve Jessie J megölelte Katalin hercegnőt szerda este a londoni Royal Albert Hallban tartott eseményen. A popénekesnő később az Independentnek elárulta, mi okból került sor az ölelésre.

Mint anya az anyát, akik a közelmúltban rákosak voltak, csak meg akartam őt ölelni. Mindketten tudjuk, milyen nehéz ezt átélni, különösen a nyilvánosság előtt

– nyilatkozta Jessie J, akinél idén mellrákot diagnosztizáltak, emiatt masztektómián esett át. Később kiderült, hogy egy második műtétre is szüksége van.

A szerdai rendezvényen volt Katalin első vörös szőnyeges megjelenése, mióta múlt év tavaszán bejelentették, hogy rákkezelés alatt áll és emiatt lecsökkentik királyi kötelezettségei számát.

