cristiano ronaldofehér ház
Élet-Stílus

Cristiano Ronaldóval szelfiztek a Fehér Házban, Elon Musk is rákerült a képre

Tim Clayton / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 19. 16:52
Tim Clayton / Getty Images

Cristiano Ronaldo is részt vett azon a vacsorán a Fehér Házban, amelyet Donald Trump a Washingtonba látogató szaúdi koronaherceg tiszteletére adott. Mohamed bin Szalmán hét év után először látogatott az Egyesült Államokba, írtuk meg szerda délelőtt.

A futballistával készült egy csoportos szelfi is – Trump nélkül, de Elon Muskkal.

A képen látható még a portugál sztár menyasszonya, Georgina Rodriguez, Gianni Infantino FIFA-elnök, az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere, Howard Lutnick (és felesége, Allison), a Fehér Ház mesterséges intelligenciás feje, David Sacks, valamint Greg Brockman, az OpenAI elnöke.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Nemcsak a jelöltjeinket zaklatják, hanem a családtagjaikat is
Brutálisan megdrágulhatnak az okostelefonok jövőre
444: Latorcai Csaba arról levelezett helyettes államtitkárával, hogy főispáni értekezleten tárgyalnak majd egy be nem válogatott tiszás jelöltről
Drogszigor: szerdától három hónapos boltzár jöhet
Magyar Péter: Nemcsak a jelöltjeinket zaklatják, hanem a családtagjaikat is
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik