Cristiano Ronaldóval szelfiztek a Fehér Házban, Elon Musk is rákerült a képre

Cristiano Ronaldo is részt vett azon a vacsorán a Fehér Házban, amelyet Donald Trump a Washingtonba látogató szaúdi koronaherceg tiszteletére adott. Mohamed bin Szalmán hét év után először látogatott az Egyesült Államokba, írtuk meg szerda délelőtt.

A futballistával készült egy csoportos szelfi is – Trump nélkül, de Elon Muskkal.

A képen látható még a portugál sztár menyasszonya, Georgina Rodriguez, Gianni Infantino FIFA-elnök, az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere, Howard Lutnick (és felesége, Allison), a Fehér Ház mesterséges intelligenciás feje, David Sacks, valamint Greg Brockman, az OpenAI elnöke.