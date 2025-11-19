A Fehér Házban vacsorázott Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo is részt vett azon a vacsorán a Fehér Házban, amelyet Donald Trump a Washingtonba látogató szaúdi koronaherceg tiszteletére adott. Mohamed bin Szalmán hét év után először látogatott az Egyesült Államokba.

Cristiano Ronaldo 2022 végén igazolt a szaúdi Al-Nassr csapatához, melynek kisebbségi tulajdonosa egy szaúdi állami befektetési alap, amelynek élén maga bin Szalmán áll.

Trump rövid beszédében külön köszönetet mondott Ronaldónak, akinek bemutatta 19 éves fiát, Barron Trumpot is. „Barron találkozhatott vele. És azt hiszem, most egy kicsit jobban tisztel engem – már csak azért is, mert bemutattalak neki” – mondta köszöntőjében az amerikai elnök.

A futballistán kívül több üzletember és sportvezető is részt vett a vacsorán, köztük Tim Cook, az Apple vezérigazgatója, Elon Musk, a Tesla alapítója, valamint Gianni Infantino, a FIFA elnöke.

Ronaldo néhány hete interjúban beszélt arról, hogy szívesen találkozna Trumppal, mivel mindketten békepártiak.

(Euronews)