Bridget Jones szobrot kapott, ezt gondolja róla Renée Zellweger

Hétfőn leplezték le a londoni Leicester Square-en azt az életnagyságú bronzszobrot, ami az eredetileg regényhős Bridget Jonest ábrázolja. A karaktert a filmes adaptációban Renée Zellweger keltett életre, összesen négyszer. Az avatáson ott volt a színésznő, illetve a könyvek szerzője, Helen Fielding is.

A romantikus komédia hősnője miniszoknyában és kardigánban áll London központjában, kezében a naplójával és egy tollal.

Nagyon aranyosan néz ki. Mármint rettentő furcsa, de közben nagyon aranyos

– véleményezte a szobrot Zellweger.

5 fotó