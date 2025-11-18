bridget jonesrenée zellweger
Bridget Jones szobrot kapott, ezt gondolja róla Renée Zellweger

7e Art / Universal Pictures / Photo12 via AFP
admin Csontos Kata
2025. 11. 18. 17:28
7e Art / Universal Pictures / Photo12 via AFP
A színésznő több mint két évtizeddel ezelőtt keltette először életre filmvásznon a szingli regényhőst.

Hétfőn leplezték le a londoni Leicester Square-en azt az életnagyságú bronzszobrot, ami az eredetileg regényhős Bridget Jonest ábrázolja. A karaktert a filmes adaptációban Renée Zellweger keltett életre, összesen négyszer. Az avatáson ott volt a színésznő, illetve a könyvek szerzője, Helen Fielding is.

A romantikus komédia hősnője miniszoknyában és kardigánban áll London központjában, kezében a naplójával és egy tollal.

Nagyon aranyosan néz ki. Mármint rettentő furcsa, de közben nagyon aranyos

– véleményezte a szobrot Zellweger.

