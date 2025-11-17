Privát szülői csoportba írt üzenet miatt tartóztatták le a brit házaspárt

Két angliai szülőt tartóztattak le, miután kiderült, kritikával illették gyermekük iskolájának igazatóját. Rosalind Levine-t és Maxie Allent 11 órán át tartották fogva a rendőrségen.

A hároméves kislányunknak végig kellett néznie, ahogy édesanyját egyenruhás rendőrök vezetik el

– mondta a férj.

A hertfordshire-i rendőrség először jogosnak vélte a letartóztatást, később azonban kártérítést fizetett a párnak 20 ezer font, tehát megközelítőleg 9 millió forint összegben – hozta nyilvánosságra a The Guardian. A rendőrség elismerte, hogy törvénytelenül jártak el, mikor letartóztatták a párt a WhatsApp-os szülői csoportbeszélgetés miatt.

A szülőket az iskola emailben figyelmeztette közösségi médiában megjelent, az iskolaigazgatót érintő éles kritikájukkal kapcsolatban. Allen és Levine ezt követően fejezték ki egyet nem értésüket az ominózus privát szülői csoportban. Később a párt kitiltották az iskola épületéből.

A szülők szerint egyikük sem mutatkozott agresszívnak vagy erőszakosnak, és arról sem tájékoztatták őket, hogy melyik üzenet miatt tartóztatták le őket. A pár szerint a legélesebb kritikájuk az volt, amikor az iskola egyik vezetőjét „kontrollmániásnak” nevezték – hozta le az Independent.

Levine azt nyilatkozta, hogy hálás, hogy a rendőrség elismerte hibáját, és együttérzését fejezte ki azok iránt, akik hasonlón mentek keresztül.