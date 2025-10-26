családegyensúlyez prörghétvége
Mikor vesznek már el a robotok legalább heti egy napi munkát? Majd ha hagyjuk nekik!

admin Orosz R. Zoltán
2025. 10. 26. 20:09
Kezdetben volt a látástól vakulásig, és a dolgozó örülhetett, ha a teremtő tiszteletére a hétből legalább egy napot pihenéssel tölthetett. Aztán jött a szabad szombat, meg a nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás. Ezen a szinten pedig évtizedek óta megrekedtünk, noha a technológia rohamléptekben fejlődik, és mindenki tisztában van azzal, hogy mit jelent a work-life balance és a kiégés. Évek óta halljuk a négynapos munkahét mielőbbi bevezetésének szükségességét, olvastunk kísérletekről, melyek azt igazolták, hogy a munkaidő csökkentésével mindenki jól járna, a hétköznapokban mégis azt tapasztaljuk, hogy a cégek túlnyomó többsége az ellentétes irányba megy, és még a koronavírus-járvány idején bevezetett a homeoffice-könnyítéseket is visszaveszi, vagy legalábbis megnyirbálja.

Az Egyesült Államokban, 1926-ban az a Henry Ford vezette be az ötnapos, negyvenórás munkahetet a gyáraiban, akit nem lehet azzal vádolni, hogy ne lett volna ízig-vérig profitorientált kapitalista. Nem is szociális érzékenységből tette: az üzemi automatizáció és a futószalag atyja egyrészt belátta, hogy a pihentebb munkások hatékonyabban termelnek, másrészt felismerte, hogy azok, akiknek heti két napnyi szabadidő hasznos eltöltésén kell gondolkodniuk, azok előbb-utóbb arra fognak jutni, hogy nagyon szeretnének egy saját autót, amivel például kirándulni járhatnak.

Magyarországon, egy olyan rendszerben, amelyikben hivatalosan minden arról szólt, hogy minél jobb legyen a dolgozónak, csak 1984-ben tértek át a hatnaposról az ötnapos munkahétre. A közel hat évtizedes késés részint a munkát fetisizáló ideológiának, részint pedig annak köszönhető, hogy az állam úgy látta, nem sok jó származik abból, ha a dolgozóinak túl sok szabadidejük marad elmélkedésre és eszmecserére.

Lassan száz éve már, hogy Ford levezényelte úttörő munkaidőreformját, azóta pedig bőven fejlődött annyit a technológia, hogy megtehessük a következő lépést a négynapos munkahét felé. Bár az utóbbi években egyre többet hallani az ezzel kapcsolatos nagy tervekről és kísérletekről, az embernek, különösen Magyarországon

úgy tűnhet, mintha a háromnapos hétvégék a repülő autókhoz hasonlóan egy utópisztikus jövő ígéretei lennének.

Krámer Veronika HR-szakértő és folyamatfejlesztő azonban úgy véli, csak idő kérdése, hogy terjedni kezdjen az általános munkaidőcsökkentés, ugyanis minden ebbe az irányba mutat.

Varga Jennifer / 24.hu Krámer Veronika HR-szakértő
