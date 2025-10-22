Nemcsák Károly már öt Digitális Polgári Körnek is tagja

Nemcsák Károly ma a Mokka vendégeként mesélt arról, hogy már öt Digitális Polgári Körnek is tagja. Mint mondja, azért, mert mindegyik körhöz van valami köze.

Zalaegerszeghez is, hiszen a pályám első meghatározó részét ott töltöttem, olyannyira, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy zalaegerszegi vagyok, amire nagyon büszke is vagyok. A másik polgári kör Mezőkövesden van, én Borsod megyében születtem, és az országgyűlési képviselőnk, Tállai András, mezőkövesdi, tehát teljesen nyilvánvaló volt, hogy ebben a körben is részben részt kell vegyek. A harmadik kör Budaörs, ott élek már több mint 30 éve, tehát ez is egyértelmű volt

– idézte a Blikk a Jászai Mari-díjas színművészt, aki azt is elárulta, miért csatlakozott a DPK-khoz.

Orbán Viktor miniszterelnök úr nyáron meghirdette, hogy egy olyan kör alakuljon, amelyben azok az emberek is részt vehetnek, akik nem feltétlenül harcos természetűek, én pedig a békés megoldások és a párbeszéd híve vagyok elsősorban. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dologra fel kellene hívni a figyelmet, ami nem a konfliktusokra, hanem a szeretetre épül, vagy azokra az értékekre, amiket megteremtettünk. Az elmúlt 15 évben rengeteg olyan értékkel találkoztunk, amivel kimondottan érdemes lenne foglalkozni, például a Várkert Bazár, ami hosszú ideig szégyenfoltja volt a városunknak, és most, amikor végigmegy az ember a rakparton, gyönyörű és lenyűgöző a látvány.

A Digitális Polgári Körök működéséről azt mondta: a párbeszédre teszi a hangsúlyt, mert szerinte az emberek nagyon keveset beszélgetnek egymással.

Én azt gondolom a világról, hogy sokszínűek vagyunk, nekem pedig meg kell értenem, hogy mások miért gondolnak valami mást, és miért kellene nekem azt elítélnem. Színházigazgatóként fontos feladatom, hogy olyan konszenzust alakítsak ki a színházon belül, ami mindenkinek megfelelő és mindenki számára jó, hiszen a közönség nagyon sokrétű és sok helyről érkezik. Nem gondolom, hogy a színházunknak demagóg módon kellene ezekre reagálnia.

A beszélgetés alkalmával az október 23-ai Békemenet is szóba került. Nemcsák munkával tölti majd a napot, de bízik a menet sikerességében.