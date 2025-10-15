Dopeman saját Digitális Polgári Kört alapított DopeArcok néven

A nyáron Pityinger László, azaz Dopeman is helyet kapott Orbán Viktor első számú Digitális Polgári Körében. A rapper már augusztusban megszellőztette, hogy saját DPK megalapítását tervezi, most pedig a Mokkában beszélt arról, hogy ez azóta meg is történt. DPK-ja a DopeArcok nevet kapta, amihez hozzátette még „a csendes többség elnevezést” is.

Megalakult, megvan a tíz alapító tag. Vannak köztük ismert emberek, kevésbé ismertek, nem volt célom az, hogy celebritásokkal pakoljam tele az egészet

– magyarázta a rapper, aki szerint nagyon sokan foglalkoznak szakmai jellegű vagy konkrét társadalmi kérdéseket feszegető, a vidéket illető témákkal, ő viszont bevallása szerint kicsit spirituálisabb szintre emelte a dolgot.

Nálunk van helye kritikus hangnak, van helye kormánypárti hangnak. Elsőszámú téma, hogy legyen épkézláb, normális beszélgetés emberek között. Attól függetlenül, hogy ők milyen eszmét vallanak, milyen valláshoz tartoznak, mi az etnikumuk. (…) Másféle hozzáállással kell közelítenem a világhoz, tehát nem adhatom föl azt a hitemet, hogy az emberek a nap végén normálisak tudnak lenni, és mindenkiben van egy tiszta fény, amit hogyha előhoz, megtalálja a másikkal a hangot. Szerintem sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszt.

A rapper kiemelte, hogy szerinte rengeteg olyan kérdés van, amire aktuálisan érdemes felhívni egy kormányzat vagy a társadalom figyelmét. Ilyenek szerinte például a fogyatékkal élők problémái, a gyerekek jövője, vagy éppen a fiatalok gondjai.

A beszélgetés alkalmával Dopeman azt is kijelentette – és bevallása szerint Orbán Viktorral is közölte –, hogy nem köteleződött el a kormány politikája mellett. Szerinte kívülről azért tűnhet úgy, hogy mégis, mert „nem figyelnek rá rendesen”.

Én egy pragmatikus ember vagyok, az én szavazatomért meg kell harcolni. Akármilyen jelöltnek. Én elismerem az Orbán Viktornak a képességeit, a kvalitásait, adott esetben majd a történelmi nagyságát, én úgy látom, hogy lesz neki, majd mikor eltelnek az évek. De az én szavazatomért meg kell küzdeni, az nem ingyen van.

A rapperről legutóbb hétfőn írtunk, amikor angolul káromkodva üzente meg a világnak, hogy szerinte Orbán Viktor érdemelné a Nobel-békedíjat.