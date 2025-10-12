A brit Graham Norton talkshow-jában volt zenei vendég Robbie Williams, akit később leültettek Julia Roberts, Colin Farrell, Benedict Cumberbatch és Gloria Estevan mellé beszélgetni.

Viccesen megkérdezték tőle, hogy mindenkit felismer-e, mire Williams azt mondta, hogy „mindenkit ismer, mert látta őket a tévében”.

Ami ezután következett, arra a legvérmesebb talkshow-rajongók sem számíthattak.

Williams odafordult Julia Robertshez, és elmagyarázta, hogy a Micsoda nő!-t hatszor megnézte egymás után, ami ötleteket adott neki, hogy mit csinálhatna egy prostituálttal.

És a hatodik alkalom után arra gondoltam, hogy egyszer majd elviszek egy prostituáltat vásárolni. És meg is tettem, meg is tettem. Szóval, köszönöm.

Roberts nem igazán tudott mit mondani erre, inkább Norton zárta rövidre a témát: „Ez egy kedves történet, Robbie. Igazán kedves.”