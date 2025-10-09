victoria's secretangel reese
Történelmet írt egy amerikai kosárlabdázó: ő az első profi sportoló, aki a Victoria’s Secret modellje lett

Dimitrios Kambouris / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 09. 20:14
Dimitrios Kambouris / Getty Images

Angel Reese amerikai kosárlabdázó lett az első professzionális sportoló, aki a Victoria’s Secret kifutóján fog vonulni modellként hamarosan. A 23 éves játékos jelenleg a WNBA-ban szereplő Chicago Sky profi játékosa.

Kizsákmányolt modellek és zaklatások: van miből kilábalnia a Victoria's Secretnek, de úgy tűnik, sikerülhet
Néhány éve a Victoria’s Secret divatbemutatóján való részvétel olyan kiváltságnak számított a modellek körében, amire jóformán mindegyikük vágyott, de csak keveseknek adatott meg. Akinek mégis összejött a szereplés a kifutón, sztár lett, gondoljunk csak Tyra Banksre, Heidi Klumra vagy Miranda Kerr-re. Az elitnek számító márka azonban nem akart fejlődni a korral, elutasított mindenfajta diverzitást, miközben a modelljeit arra ösztönözte, hogy legyenek a lehető legvékonyabbak, és hajtsanak fejet a vezetők akaratának. A Wexner-Razek korszaknak ugyan már vége, az új vezetőség előtt még hosszú munka áll, hogy felszámolják a botrányokkal teli hagyatékot.

A show október 15-én lesz látható világszerte.

A Victoria’s Secret divatbemutató 1995-ös indulása óta jelentős esemény, bár a márka küzdött azért, hogy a fehérneműs kifutó releváns maradjon.

 

