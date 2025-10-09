Történelmet írt egy amerikai kosárlabdázó: ő az első profi sportoló, aki a Victoria’s Secret modellje lett

Angel Reese amerikai kosárlabdázó lett az első professzionális sportoló, aki a Victoria’s Secret kifutóján fog vonulni modellként hamarosan. A 23 éves játékos jelenleg a WNBA-ban szereplő Chicago Sky profi játékosa.

A show október 15-én lesz látható világszerte.

A Victoria’s Secret divatbemutató 1995-ös indulása óta jelentős esemény, bár a márka küzdött azért, hogy a fehérneműs kifutó releváns maradjon.