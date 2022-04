Kizsákmányolt modellek és zaklatások: van miből kilábalnia a Victoria’s Secretnek, de úgy tűnik, sikerülhet

Néhány éve a Victoria’s Secret divatbemutatóján való részvétel olyan kiváltságnak számított a modellek körében, amire jóformán mindegyikük vágyott, de csak keveseknek adatott meg. Akinek mégis összejött a szereplés a kifutón, sztár lett, gondoljunk csak Tyra Banksre, Heidi Klumra vagy Miranda Kerr-re. Az elitnek számító márka azonban nem akart fejlődni a korral, elutasított mindenfajta diverzitást, miközben a modelljeit arra ösztönözte, hogy legyenek a lehető legvékonyabbak, és hajtsanak fejet a vezetők akaratának. A Wexner-Razek korszaknak ugyan már vége, az új vezetőség előtt még hosszú munka áll, hogy felszámolják a botrányokkal teli hagyatékot.

A Victoria’s Secretet Roy és Gaye Raymond alapította 1977-ben. Leslie (Les) Wexner, a 2020 elején leköszönt vezérigazgató 1982-ben alig egymillió amerikai dollárért vásárolta meg az akkor még a csőd szélén álló boltláncot, amiből sikerült megalkotnia a világ legnevesebb fehérnemű-óriását, melynek népszerűségét 1995-től kezdődően minden évben megszilárdították évi egy divatbemutatóval. A show számos modellnek jelentett ugródeszkát a karrierjében, többen éveken át dolgoztak együtt a márkával, ami aztán a 2010-es évek közepén szép lassan elkezdett lecsúszni a lejtőn.

A Wexner-Razek korszak

Bár a Victoria’s Secret évtizedeken át volt a csúcson, a korral valahogy nem sikerült haladnia. Amíg a divat- és szépségiparban egyre nagyobb teret hódított magának a diverzitás és a testpozitivitás, addig a márka nem változtatott a modellválasztási metódusán: csak csontsovány nőket alkalmaztak, amin a Wexner-Razek duó nem is tervezett változtatni, sőt. 2018 novemberében Ed Razek, az L Brands anyavállalat marketingigazgatója azt mondta a Vogue-nak, hogy eszük ágában sincs transznemű modelleket alkalmazni. Nem mellesleg azt is megjegyezte, hogy plus-size modellek foglalkoztatásában sem érdekeltek, 2000-ben ugyanis megpróbálkoztak egy molett modelleket felvonultató tévés különkiadással, de az senkit sem érdekelt.

Razek később elnézést kért az általa érzéketlennek nevezett megnyilvánulásai miatt, a lavina azonban ekkorra már elindult. A cég eladásai esni kezdtek, ami oda vezetett, hogy több üzletet is be kellett zárniuk, 2019-ben pedig az ikonikusnak számító divatbemutatójukat is lefújták. Ez nem is volt meglepő, hiszen a marketingigazgató kijelentései után a 2018-as show nézettsége történelmi mélypont alá zuhant.

A márkának az sem tett jót akkoriban, hogy Rihanna elindította a saját fehérnemű-brandjét, a Savage X Fentyt, ami 2018-as debütálása után figyelemre méltó divatbemutatóval robbant be a köztudatba: a kollekció darabjait nem csupán karcsú modellek vonultatták fel, a kifutón a diverzitás és a testpozitivitás minden formája a maga természetességében mutatkozott meg. Miután pedig 2019-től már közvetíteni is elkezdték a bemutatót, a fél világ állva tapsolt Rihanna üzleti érzékének.

Rihanna sikeréhez emellett az is hozzájárult, hogy a divatbemutatók közvetítései alatt a modelljei gyorskaja-evésről beszéltek, szemben a Victoria’s Secret angyalaival, akik jellemzően csak az extrém szigorú diétáikról és az edzésterveikről meséltek az interjúikban. Az énekesnőből lett üzletasszony pontosan tudta, kinek készíti a fehérneműit, így ahelyett, hogy megpróbálta volna megmondani a célközönségének, hogy milyenek legyenek, egyszerűen kiszolgálta az igényeiket.

Ezzel szemben a Victoria’s Secret – eredeti koncepciója szerint – kényelmes környezetet teremtett volna azoknak a férfiaknak, akik a párjuknak szerettek volna fehérneműt vásárolni, ezt a mentalitást cserélte le Les Wexner. A célközönség megváltoztatásának sikeressége persze kérdéses volt, hiszen, bár nőknek akartak bugyikat eladni, a reklámjaikkal egyértelműen a hetero férfiak igényeinek igyekeztek megfelelni.

A cégnek nem jött jól az a bizonyos Jeffrey Epstein-szál sem. A szexuális bűnözőként nyilvántartott milliárdos éveken át intézte Les Wexner pénzügyeit. A Victoria’s Secret marketingigazgatója 2007 körül zárta le baráti viszonyukat, hónapokkal azt követően, hogy Epsteint szexuális visszaéléssel vádolták meg. A milliárdost 2019-ben ismét letartóztatták kiskorúak molesztálásának és emberkereskedelem vádjával. Az év augusztusában holtan találtak rá a cellájában, állítólag öngyilkos lett.

Zaklatások és szemhunyások

Wexner számos kritikát kapott az Epsteinnel való szoros viszonya miatt. Bár tagadta, hogy tudomása lett volna az illegális ügyleteiről, a New York Times 2020 februárjában megjelent leleplező cikke után nem volt maradása a márkánál. Az újság több korábbi (és még akkor is a Victoria’s Secretnél dolgozó) vezetőt, alkalmazottat és modellt szólaltatott meg, akik azt állították, Les Wexner és Ed Razek egyaránt támogatták a cégnél tevékenykedő nők kizsákmányolását, sőt: utóbbi maga is zaklatott modelleket.

Egyes beszámolók szerint volt rá példa, hogy Razek benézett a ruhapróbákra, ahol a fehérneműben ácsorgó modellektől elkérte a telefonszámukat, azt akarta, hogy üljenek az ölébe, megérintette őket vagy éppen vacsorára invitálta őket, a nemleges választ pedig megtorolta. Andi Muise például 19 éves volt, amikor az 58 éves Razek vacsorázni hívta, majd az étterembe menet megpróbálta megcsókolni a lányt. A visszautasítása ellenére sem állt le, állítólag hosszú hónapokon át küldözgetett neki intim hangvételű e-maileket. A 2008-as divatbemutató előtt aztán Razek ismét vacsorára invitálta a modellt, aki ekkor már nemet mondott a meghívására arra hivatkozva, hogy nyugtalanítaná, ha kettesben kellene étkeznie a marketingigazgatóval. A Victoria’s Secret ezt követően váratlanul nem kérte fel őt, hogy vegyen részt a soron következő divatbemutatón, ahol egyébként azelőtt négy éven át felvonult.

Egy másik történet szerint Razek a 2018-as show előtt körbejárva Bella Hadid melleire is megjegyzést tett.

Felejtsd el a bugyit. Inkább az a nagyobb kérdés, hogy vajon a tévéhálózat engedi-e, hogy Miss Hadid végigvonuljon a kifutón azokkal a tökéletes cickókkal

– mondta állítólag, amit a lapnak három jelenlévő is megerősített, akik egyébként azt is állították, hogy Razek ugyanezen a próbán megérintette egy másik modell ágyékát.

A történtek után egy alkalmazott bepanaszolta a marketingigazgatót a HR-osztályon, de semmit nem ért el ezzel. A New York Times cikke szerint a cégnél dolgozók közül többen is tájékoztatták Les Wexnert a kollégája viselkedéséről, ő viszont szemet hunyt ezek felett, miközben Ed Razek a beszámolók szerint rendszeresen hangoztatta, hogy a vezérigazgató helyetteseként megkerülhetetlen a márkánál, a modelleknek pedig gyakorta elmondta, hogy ő dönt arról, szupersztár lesz-e belőlük, vagy eltűnnek a süllyesztőben. Hasonló volt a helyzet Jeffrey Epstein esetében is, aki 1995 és 2006 között többször is hazudta azt fiatal, feltörekvő modelleknek, hogy a Victoria’s Secretnél dolgozik, és segíthet nekik megbízásokat szerezni a cégnél. Az említett „meghallgatásokból” bírósági beadványok szerint legalább kettő végződött úgy, hogy a milliárdos erőszakoskodott a karrierjüket építeni vágyó nőkkel. Wexner látszólag ebben az ügyben is elfordította a fejét, pedig több vezető beosztású alkalmazott is jelezte felé, mit művel Epstein.

Razek a cikk megjelenésekor már nem dolgozott a Victoria’s Secretnél, 2019-ben köszönt le, nem sokkal azután, hogy a márka bejelentette, hogy transznemű modellt szerződtettek. Az egykori marketingigazgató e-mailben tagadta az ellene felhozott vádakat, állítása szerint azok valótlanok, félreértelmezettek vagy szövegkörnyezetből kiragadottak. Les Wexner nem kommentálta a cikk tartalmát, de pár héttel a megjelenése után ő is távozott a hanyatló márka éléről.

Nincs egészség, csakis üzlet

A Victoria’s Secret eladásai 2019 után rohamos zuhanásba kezdtek. A cég árbevétele 2015 és 2020 között több mint 2 milliárd dollárral csökkent, majd a márka korábbi modelljei is előálltak történeteikkel. Bridget Malcolm tavaly nyáron a TikTokon beszélt arról, hogy 2017-ben Ed Razek nem engedte vonulni, mert az előző évhez képest másfél centit hízott a derekára, így a cég üzletpolitikája szerint már nem nézett ki elég jól ahhoz, hogy a műsorukban szerepelhessen. Később azt is elmondta, hogy az ügynöke azt javasolta neki, hogy kokainozzon és szexeljen minél többet annak érdekében, hogy fogyjon. Ekkor még 18 éves sem volt.

A társadalom egyik alapvető problémája az, ahogyan a hatalmon lévő emberek a hatalommal nem rendelkezőkkel bánnak, ennek pedig az is része, hogy egyes férfiak meg akarják mondani a nőknek, hogy hogyan kellene kinézniük, és mit kellene csinálniuk

– magyarázta nem sokkal később Malcolm a Fallen Angel podcastben.

Az említett műsorban egy Erin Heatherton nevű modell is megszólalt, aki 2008 és 2013 között vonult fel a Victoria’s Secret éves divatbemutatóin. Saját bevallása szerint 25 éves korában úgy érezte, már nem működnek a korábban bevált módszerei, ezért a márka táplálkozási szakértőjétől kért tanácsot ahhoz, hogy fogyni tudjon. Az említett szakember amfetaminszerű étvágycsökkentő pirulákat és hormoninjekciókat írt fel neki. Bár az utolsó bemutatóján már-már egészségtelenül sovány volt, a vezetőség továbbra is azt javasolta neki, hogy nem ártana lefaragnia magáról még pár centit. Heatherton felhagyott a VS divatbemutatóival, de évekkel később is arról számolt be, hogy depresszióval küzd, akárcsak Malcolm.

Wexnerék távozása után Martin Waterst nevezték ki a márka élére, aki még 2008-ban csatlakozott az L Brandshez. Waters 2020 novemberében lett a Victoria’s Secret Lingerie vezérigazgatója, majd 2021 februárjában a Victoria’s Secret első embere.

A változás időszaka

Az új vezetőségnek nem volt könnyű dolga, 2021 júliusában az L Brands még mindig a Wexner-Razek duó után takarított, közleményükben akkor arról írtak, hogy a vállalat sokszínűségi tanácsadót vesz fel, illetve diverzitási, méltányossági és befogadási tanácsot is felállítanak. Augusztusban aztán az L Brands két külön márkára szakadt, a Victoria’s Secretre és a Bath & Body Worksre. Voltaképpen ide datálható a fehérnemű-óriás újjászületése.

A Martin Waters által vezetett Victoria’s Secret nem győzte hirdetni, hogy a márkának új célja van, mégpedig a „tehetséges és szenvedélyes nők felemelése”. A vezérigazgató drámai változásokról beszélt tavaly nyáron, miután bejelentették a The VS Collective születését, amelyben egy sokszínű nőkből álló csoportot kívántak a márka arcaivá tenni, leválta az addig ismert angyalokat.

Az említett nők között volt többek között Priyanka Chopra színésznő, Amanda de Cadenet újságíró, fotós és egyenlőségi szószóló, Megan Rapinoe LMBT+ aktivista és profi futballista, valamint a 2019 óta foglalkoztatott Valentina Sampaio transznemű modell is, akinek a szerződtetését annak idején többen is a cég eleve halva született diverzitásteremtő próbálkozásának tekintették.

A diverzitás azonban meglehetősen gyorsan teret nyert a Victoria’s Secretnél. Idén februárban leszerződtették a márka első fekete transznemű nőjét, Emira D’Spaint, illetve egy Down-szindrómás modell, Sofía Jirau is a csapatuk tagja lett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sofía Jirau (@sofiajirau) által megosztott bejegyzés

Ugyanebben a hónapban a Pink kampányában is feltűnt egy új arc: a plus-size TikTok sztárt, Remi Badert mint új márkanagykövetet és mérettanácsadót köszöntötték a cégnél. Ezzel egyúttal azt is bejelentették, hogy a szabadidőruházat, a fehérneműk és a fürdőruhák esetében is készülnek nagyobb méretű darabokat piacra dobni a megszokottnál.

A néhányak számára szexi helyett mindenki számára szexissé váltunk. A pillantástól az érzés felé haladunk. A lehető legtöbb nőt kell bevonni ahelyett, hogy sokakat kirekesztenénk

– mondta ekkor Waters.

Pénz beszél

Bár egyesek szemében visszatetszést keltett, hogy a márka hirtelen egy csokor különböző alkatú, bőrszínű és érdeklődésű modellt gyűjtött össze, eddig a számok is az új vezetőséget igazolják. A Victoria’s Secret legutóbbi pénzügyi jelentése szerint 2020-ban 5,413 milliárd dolláros bevételt termelt a cég, míg 2021-ben 6,785 milliárdot. A 2022 év eleji eredmények már nem voltak ennyire kecsegtetők, a vállalat felkészült egy kevéssé eredményes első negyedévre, amire véleményük szerint jelentős árnyékot vet majd az egyre növekvő infláció, illetve a februárban kirobbant orosz–ukrán háború.

Martin Waters márciusban, a számok nyilvánosságra hozatala után elégedetten jelentette ki, hogy a gyűlölködők eltűntek, a Victoria’s Secret pedig a fejlődés útjára lépett. Mint mondja, a feléjük irányuló bizonytalanság megszűnt (bár állítólag kezdetben kaptak néhány levelet férfiaktól, akik aggódtak, hogy Watersék tönkre teszik a márkát az új szemléletükkel), és több márka is nyitott arra, hogy együttműködjön velük. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy továbbra is árulnak provokatív termékeket, de már nem csak a szexisségre összpontosítanak: a repertoárban elérhetők mastectomiás melltartók, menstruációs bugyik, kismama- és sportruházat, illetve plus-size vonalon is folyamatosan bővítik a kínálatot. A tervek szerint áprilisban elindítják a Happy Nation névre keresztelt, kiskamaszokra specializálódott almárkát is, ami piaci résnek számít a high-end kategóriás fehérneműk terén.

A cég emellett néhány hete egy nagyszabású együttműködést is bejelentett a Frankies Bikinis-szel, hangsúlyozva, hogy a szóban forgó márkát is két nő álmodta meg: Francesca Aiello annak idején 17 évesen, az édesanyájával, Mimi Aielloval karöltve alapította. A kollaborációjuk persze mindkét cég igényeit kielégíti, hiszen amíg a Victoria’s Secret újra bizonyíthatja, hogy a szárnya alá veszi a tehetséges és inspiráló nőket, addig a Frankies Bikinis-nek is lehetősége nyílik a terjeszkedésre a fehérneműóriás ismertségét felhasználva – például míg ők 1,2 milliós követőtáborral rendelkeznek például az Instagramon, addig a VS fő fiókját több mint 72 millióan követik a platformon.

A Victoria’s Secret Instagramját görgetve is látható, milyen változáson ment keresztül a márka. A csontsovány modellek helyét hétköznapi, egészséges testalkatú nők vették át, a márciusi fotósorozatban láthattunk várandós és mozgáskorlátozott modelleket is. A legújabb, anyák napi kampányhoz azért sikerült visszacsábítaniuk korábbi angyalokat is, Lais Ribeiro és Chanel Iman személyében.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Victoria’s Secret (@victoriassecret) által megosztott bejegyzés

Rajtuk kívül más ismerős arcokkal is lehet találkozni a korábbi érából, mint például Hailey Bieberrel vagy Bella Hadiddal; utóbbi januárban jelentette be, hogy visszatér a márkához, mivel végre komfortosan érezheti magát a Victoria’s Secretnél a korábbi rossz tapasztalatai ellenére.

Április közepén – a márka történelme során először – egy olyan jelentést is kiadtak, amelyben felvázolták az alkalmazottjaik nemi és etnikai adatait. A WWD cikke szerint a vállalat munkavállalóinak 87 százalékát teszik ki nők, a nők közül kerül ki a vezetői pozíciókban lévő alkalmazottak 59 százaléka. A jelentésből továbbá kiderül, hogy a munkavállalók 60 százaléka színes bőrű (a vezetői székben ülők 16 százalékát alkotják).

Kifizetődőnek látszik a fordulat

Les Wexner és Ed Razek öröksége ugyan rányomta a bélyegét a Victoria’s Secretre, de az új vezetőség kezdeményezései kifizetődőnek tűnnek. A pozitív hatású döntéseikről jó időben, irányítottan számolnak be, úgy fest, ez a mentalitás többeket meggyőzött, mint akiket nem. A kirekesztést látszólag megszüntették, felállították a sokszínűségi, méltányossági és befogadási tanácsot, folyamatosan fejlesztik a modellek és más alkalmazottak védelmét biztosító programjukat, illetve a környezettudatosságra is törekszenek amellett, hogy nem tesztelnek állatokon. A vezérigazgató büszke arra, amit eddig elértek, de tisztában van azzal, hogy sok tennivaló vár még rájuk.