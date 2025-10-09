Timothée Chalamet tüsire nyírt hajjal sokkolta rajongóit

Timothée Chalamet-t karrierje kezdete óta göndör fürtökkel láthatjuk a képernyőkön, nemrég azonban úgy döntött, új hajviseletet vállal be. A rajongók már a nyáron is sejtették, hogy a Dűne sztárja levágathatta a haját, miután kendővel a fején, feltűnően sima nyakkal mutatkozott, mostanra viszont bizonyossá is vált a dolog.

A színész az Instagram-oldalán tett közzé egy igen kaotikus promóvideót, melynek egy pontján levesz a fejéről egy narancssárga, három fekete csillaggal díszített tekegolyót, felfedve tüsire vágott a haját. A reklámfilmből egyébként az is kiderült, hogy Marty Supreme című filmje az év karácsonyán kerül majd a mozikba.

A Page Six szúrta ki, hogy a változást nem mindenki fogadta jól, rajongói közül volt, aki azt írta, gyászolja a színész haját, míg más megjegyezte, hogy Chalamet a bizonyíték arra, hogy a tüsi haj nem való mindenkinek.

A színész egyébként jelenleg a Dűne harmadik részét forgatja, így meglehet, hogy a sci-fi kedvéért vált meg a fürtjeitől.

Chalamet párja, Kylie Jenner társaságában egy II. kerületi kávézóban is fotózkodott augusztusban Budapesten, akkor a pólóját felhúzva, sapkában rejtegette a haját.