timothée chalamet
Timothée Chalamet tüsire nyírt hajjal sokkolta rajongóit

Chelsea Guglielmino / FilmMagic / Getty Images
admin Grósz Petra
2025. 10. 09. 12:04
Chelsea Guglielmino / FilmMagic / Getty Images

Timothée Chalamet-t karrierje kezdete óta göndör fürtökkel láthatjuk a képernyőkön, nemrég azonban úgy döntött, új hajviseletet vállal be. A rajongók már a nyáron is sejtették, hogy a Dűne sztárja levágathatta a haját, miután kendővel a fején, feltűnően sima nyakkal mutatkozott, mostanra viszont bizonyossá is vált a dolog.

A színész az Instagram-oldalán tett közzé egy igen kaotikus promóvideót, melynek egy pontján levesz a fejéről egy narancssárga, három fekete csillaggal díszített tekegolyót, felfedve tüsire vágott a haját. A reklámfilmből egyébként az is kiderült, hogy Marty Supreme című filmje az év karácsonyán kerül majd a mozikba.

A Page Six szúrta ki, hogy a változást nem mindenki fogadta jól, rajongói közül volt, aki azt írta, gyászolja a színész haját, míg más megjegyezte, hogy Chalamet a bizonyíték arra, hogy a tüsi haj nem való mindenkinek.

A színész egyébként jelenleg a Dűne harmadik részét forgatja, így meglehet, hogy a sci-fi kedvéért vált meg a fürtjeitől.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Timothée Chalamet (@tchalamet) által megosztott bejegyzés

Chalamet párja, Kylie Jenner társaságában egy II. kerületi kávézóban is fotózkodott augusztusban Budapesten, akkor a pólóját felhúzva, sapkában rejtegette a haját.

II. kerületi kávézóba ugrott be Kylie Jenner és Timothée Chalamet
Az alkalmazottak szerint nagyon kedves volt a sztárpár.

