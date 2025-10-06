donald trumpfehér házufcszületésnap ketrecharc
Ketrecharcos gálát rendeznek a Fehér Ház területén Trump születésnapján

Elsa / Getty Images
Rugli Tamás
2025. 10. 06. 13:54
Elsa / Getty Images

Donald Trump 80. születésnapján, 2026. június 14-én MMA-gálát rendez a Fehér Ház területén a világ legnépszerűbb szervezete, a UFC – írja az MTI.

A már korábban is szóba került ketrecharcos gála hírét személyesen az amerikai elnök jelentette be a hétvégén. Trump július elején jelezte először, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségek részeként jövőre UFC-gálát rendeznek a Fehér Házban. Az Egyesült Államok mindenkori elnökének hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének kertjében várhatóan 20-25 ezer néző lehet a helyszínen.

Trump nagy kedvelője a sportágnak, több gálán is feltűnt már díszvendégként, de arra is volt példa, hogy az aktuális meccs győztesének telefonon gratulált akkor, amikor az még a ketrecben ünnepelt.

