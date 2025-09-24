A 955 éves óváros, ahol nem járnak kukásautók

Bergen nemcsak azért számít különleges helynek, mert Norvégia délnyugati partvidékén fekvő kikötővárosként a fjordok kapujaként is szokták emlegetni. Hanem azért is, mert az 1070-ben alapított település történelmi belvárosában járva egyszerre érezheti magát az ember a múltban és a jövőben.

A középkor óta létező város központjában barangolva ugyanis a régi házak mellett a világ talán legkorszerűbb hulladékkezelési rendszerét is megcsodálhatjuk. Az ezredforduló után pár évvel a város vezetése úgy döntött, hogy megszabadítják a szűk utcákból álló történelmi belvárost a modern szemétszállítás sokáig elengedhetetlennek hitt velejáróitól: a nyitott tetejű, hagyományos köztéri szemetesektől és az átlagos gépjárműveknél jóval nagyobb helyet foglaló, zajos, és egyben több káros anyagot kibocsátó kukásautóktól.

Így manapság már csak elvétve járnak kukásautók az óváros egyes részein. De a szemét mégis eljut a megfelelő helyre.