Negyedik lett a magyar páros az első villamosvezető-világbajnokságon

Egy osztrák villamosvezető nyerte a Bécsben megrendezett első villamosvezető-világbajnokságot, amelyen részt vettek Hongkong, Rio de Janeiro és San Diego villamosvezetői is. Összesen 25 csapat küzdött meg egymással szombaton a bécsi városháza előtti 250 méteres pályán – írta a BBC. A több ezer néző előtti versenyen a villamosvezetők nyolc számban mérték össze erejüket, így volt villamos bowling és curling is.

A verseny annak apropóján volt az osztrák fővárosban tartva, hogy éppen 160 éve helyezték az elsőt üzembe Bécsben.

A brit lap is kiemeli, hogy az osztrákoknak sikerült megvernie az Eb-címvédő magyar párost. A BKV villamosvezetői, Schneider Krisztina és Bodnár Ákos a negyedik helyezett lett végül.

A kihívások között a villamosvezetők összemérték képességeiket, így a megmérettetésen olyan kihívások várták a résztvevőket, mint a sebességtartás, a célfékezés, a precíz járműirányítás, a megállás, a tolatás, valamint az oldaltávolság becslés – számolt be róla a BKV a honlapján.

Az egyik számban egy tál vizet rögzítettek a villamos elé, a sofőrnek úgy kellett fékeznie, hogy ne lögybölje ki a folyadékot.

A két legnagyobb érdeklődést kiváltó versenyszám a teljesen új versenyszám curling volt – aminél egy hajtányt kellett megtolni a villamossal úgy, hogy az a kijelölt helyen álljon meg –, valamint a bowling, mikor a villamossal egy hatalmas felfújt labdát kellett meglökni, és azzal minél több felfújt bábut ledönteni.

A feladatokat pontozással értékelték, a végső sorrend pedig a csapattagok összesített teljesítménye alapján alakult ki.

A curling volt a legnehezebb feladat nekem, nem igazán úgy sikerült, ahogy szerettem volna

– mondta az AFP-nek Schneider Krisztina. „Azt hittem, elég lesz a sebességem, de végül nem lett az.” A BKV oldalán pedig úgy értékelte a szombati napot:„Nagyon klassz volt az egész nap. Ugyan a dobogót nem sikerült megcsípni, de egy világbajnoki negyedik hely is szép teljesítmény.” Bodnár Ákos pedig úgy fogalmazott:

Nagyon boldog vagyok, örülök az eredménynek, remek volt a verseny, hatalmas élmény volt itt szerepelni.

Schneider Krisztina 16 éve óta dolgozik a BKV-nál. A háromgyermekes édesanya leggyakrabban a budai járatokon teljesít szolgálatot, kedvence a 17-es vonal és a CAF típusú villamos. A 26 éves Bodnár Ákos négy éve vezet villamost, kedvenc vonala a 41-es, amely Budapest leghosszabb vonala.

A dobogón Ausztria mellé Lengyelország és Norvégia villamosvezetői fértek még fel.

A BKV csapatai eddig három Európa-bajnoki címet szereztek, és az örökranglistán az első helyen állnak, megelőzve Párizst és Brüsszelt.

A jövő évi Európa-bajnokságot a lengyelországi Varsóban rendezik.